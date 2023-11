Santiago 2023, Juegos Panamericanos: Venezuela chiude nella top 10

CARACAS – Con una volata finale spettacolare, al miglior stile delle grandi corse ciclistiche, il Venezuela é riuscito a chiudere la sua partecipazione nei Juegos Panamericanos Santiago 2023 nella Top 10.

Nelle ultime quattro giornate è riuscita a far risuonare in cinque occasioni il “Gloria al bravo pueblo”. In questa XIX edizione dei Giochi Panamericani, gli atleti venezuelani hanno visitato il podio in 44 occasioni (8 medaglie d’oro, 15 argenti e 21 bronzi).

A Santiago 2023 da elogiare la prestazione di Joselyn Brea capace di vincere la medaglia d’oro nelle prove di 1500 e 5000 metri. Senza dimenticarci delle prestazioni di Julio Mayora (sollevamento pesi) e Andrés Madera (karate) che sono riusciti a bissare la medaglia d’oro conquistata nell’edizione dei Juegos Panamericanos disputati a Lima nel 2019.

In questa edizione dei giochi, il vessillo con il giallo, blu e rosso ha sventolato sul gradino piú alto del podio grazie alle prestazioni di Joselyn Brea (in due occasioni), José Antonio Maita (atletica), Willis García (judo), Andrés Madera (karate), Yorgelis Salazar (karate), Julio Mayora (sollevamento pesi) e Keydomar Vallenilla (sollevamento pesi).

Il medagliere del Venezuela si é arricchito grazie alle medaglie d’argento vinte da: Rosa Rodríguez (lancio del peso), Robeilys Peinado (salto con l’asta), nazionale di basket maschile, Eliezer Romero (scherma), Cleiver Casanova (karate), Douglas Gómez (tiro sportivo), Leonel Martínez (tiro sportivo), Francisco Bellorin (surf), Alfonso Mestre (nuoto in due occasioni), Katherin Echandia (sollevamento pesi), José Díaz (lotta), Luis Avendaño (lotta), Luillys Pérez (lotta) e Soleymi Caraballo (lotta).

La spedizione ha gioito per i bronzi vinti da Katherine Seiran (BMX freestyle), Johana Gómez (pugilato), Omalin Alcalá (pugilato), Francisco Limardo (scherma), squadra maschile di sciabola, squadra femminile di spada, Elvismar Rodríguez (judo), Claudymar Garcés (karate), Andrea Armada (karate), Angy Quintero (pattinaggio), Alfonso Mestre (nuoto), Johan Sanguino (sollevamento pesi), Anyelin Venegas (sollevamento pesi), Pedro Ceballos (lotta), Anthony Montero (lotta), Cristian Sarco (lotta), Moisés Pérez (lucha), Raiber Rodríguez (lotta), Mariana Rojas (lotta), Betzabeth Arguello (lotta) e María Acosta (lotta)

Il medagliere finale dei Juegos Panamericanos vede in cima alla classifica gli Stati Uniti con 286 visite al podio seguito da Brasile (205) e Messico (142).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)