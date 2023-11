Piano Mattei, il governo vara la governance

MADRID. – “Il Piano Mattei è forse il più significativo progetto strategico di questo governo a livello geopolitico, di un‘Italia che vuole tornare protagonista nel Mediterraneo: una piattaforma programmatico-operativa sulla quale costruire un partenariato equo e paritario con le nazioni africane. Abbiamo lavorato sodo e a lungo su questo piano, ora si tratta di finalizzarlo arrivando alla stesura nel confronto con i paesi coinvolti e con i paesi terzi, per poi portare il piano in Parlamento al confronto con l’Unione europea. E siccome è un progetto serio ha bisogno di una governance, che abbiamo strutturato con il decreto varato oggi”.

Così il premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha definito la governance del Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del continente africano. Il piano, di durata quadriennale, avrà l’obiettivo di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Africa: il testo prevede la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all’individuazione, alla definizione e all’attuazione degli interventi del Piano e l’impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali.

In merito alla governance, il decreto prevede l’istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal presidente del Consiglio e composta dal ministro degli Esteri, con funzioni di vicepresidente, e dagli altri ministri, dai viceministri degli Esteri e delle Imprese e del Made in Italy, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dai presidenti dell’Ice-Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, della Cassa depositi e prestiti, della Sace, della Simest, da rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, delle università, della società civile e del terzo settore, di enti pubblici e privati.

Tra i compiti della cabina di regia c’è quello di approvare la relazione finale che verrà presentata in Parlamento. Inoltre, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio una struttura di missione che, tra i vari compiti, predispone la medesima relazione.

Secondo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il decreto legge sul piano Mattei è un “passo politicamente importante per rafforzare il ruolo dell’Italia nel continente africano, in un periodo di crescita delle tensioni internazionali e di aumento delle pressioni migratorie può rappresentare per l’Italia un motivo di vanto e ci fa essere uno dei principali interlocutori dei paesi africani”.

Non è dello stesso avviso il leader dei Verdi, Angelo Bonelli: “Il piano Mattei approvato dal Cdm di oggi non prevede risorse ma appalta a Eni la gestione della politica estera in Africa. Nel giorno in cui l’Italia è sotto l’acqua per eventi meteo estremi che hanno causato vittime e danni economici ingenti, il governo approva un decreto che ha il solo scopo di far arrivare dall’Africa, più gas trasformando il nostro Paese in un hub del gas e non rispettando gli impegni sul clima. Nella cabina di regia, secondo il decreto, sarà presente Eni. E infatti De Scalzi è il vero artefice e suggeritore della strategia energetica del Governo Meloni e gestirà la politica estera del governo in Africa. Ma nel decreto il rischio è che ci sia anche la cooperazione militare”.

(Redazione/9colonne)