Santiago 2023: venezuelana Brea vince la seconda medaglia nei Juegos Panamericanos

CARACAS – La runners Joselyn Brea si conferma una delle punte di lancia della spedizione venezuelana nei Juegos Panamericanos Santiago 2023. L’atleta venezuelana si aggiudica la seconda medaglia d’oro in meno di 24 ore. Ieri il “Gloria al bravo pueblo” suonava grazie alla vittoria nei 5000 metri, oggi risuona grazie alla prestazione nei 1500 metri che Joselyn ha completati in un tempo di 4:11.80. Nella prova di oggi, la Brea si é lasciata alle spalle la cubana Marlins Cooper (4:11.86) e la statunitense Emily Mackay (4:12.02).

Fino ad oggi, 3 novembre, il Venezuela ha vinto cinque medaglie d’oro a Santiago 2023. I precedenti vincitori: Willis García (judo), Julio Mayora (sollevamento pesi), Keydomar Vallenilla (sollevamento pesi) e Joselyn Brea (nei 5000 e 1500 metri).

La lotta ci regala due nuove medaglie, nella categoria 76 kg, la María Acosta ha vinto il bronzo dopo aver superato la canadese Shauna Kuebeck. La seconda medaglia in questa disciplina é arrivata grazie a Betzabeth Argüello che si é aggiudicata il bronzo nella categoria 52 kg. La Argüello ha superato 12 – 2 nella finalina per il bronzo la statunitense Samara Chavez. Per la sportiva dello stato Falcón, questa é la terza medaglia nei Juegos Panamericanos, in precedenza aveva vinto il bronzo a Toronto 2015 e l’argento a Lima 2019.

Nel karate, modalitá kata, Andrea Armada si é aggiudicata la medaglia di bronzo. Per la venezuelana questa é la seconda medaglia bronzo nei Juegos Panamericanos, la precedente l’ha vinta a Lima nel 2019. Nella stessa disciplina di Armada, Cleiver Casanova si é aggiudicato l’argento. La Vinotinto dei canestri vola in finale dopo aver battuto per 84 – 77 il Brasile. Questa sará la prima volta nella storia dei Juegos Panamericanos che la Vinotinto della palla a spicchi giocherá la finale per la medaglia d’oro, domani se la vedrá con l’Argentina.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)