Calcio venezuelano: Caracas e Táchira vogliono dare il passo decisivo verso la finale

CARACAS – Inizia il girone di ritorno della “Fase Final” della Liga Futve ed é sempre caccia al Deportivo Táchira capolista. La squadra dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó sembra imprendibile e con un posto quasi assicurato nella finale scudetto, ma dovrá vincere una delle tre gare da disputare per un posto in finale. Anche il Caracas, secondo in classifica, ha il suo destino nelle proprie mani: i ragazzi di Leonardo González disputeranno una gara in casa e due in trasferta.

Il “Carrusel Aurinegro” affronterá domani, alle 19:30 (ora del Venezuela), nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal l’Academia Puerto Cabello. Nell’ultimo turno di campionato, il Táchira ha superato per 0 – 1 i “Porteños” nello stadio La Bombonerita. Grazie a questo risultato, la formazione andina arriva a quota 25 risultati utili consecutivi portandosi a – 1 dalle prestazioni di Portuguesa nelle stagioni 1976 e 1977 (in entrambi i casi ha vinto la estrella) e il Caracas nei campionati 2006-2007 e 2007-2008 (nei due casi portó a casa lo scudetto).

Ci sono anche le scie positive di Maritimo e Unión Atlético Maracaibo con 27. Anche se il primato assoluto é del Deportivo Lara con 28 gare senza subire ko nella stagione 2011 – 2012, anche quella squadra era allenata da Eduardo Saragó e vinse il campionato. Nel 1967, il Club Deportivo Portugués raggiunse la stessa cifra della formazione della “Ciudad Musical” e anche in questo caso salí sul trono del calcio venezuelano.

Nello stadio José Antonio Páez della cittá di Acarigua si affronteranno domani, alle 17:00, Portuguesa e Caracas. I padroni di casa hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria, per continuare a sperare di disputare la finale scudetto. Dal canto suo, i “Rojos del Ávila” andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva in questa fase finale, risultato che consentirebbe ai ragazzi di Leonardo González di ipotecare il biglietto per la finalissima scudetto.

