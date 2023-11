Al via la Maratona di New York, la più amata dagli italiani  

MADRID. – Scatta l’appuntamento con la maratona più conosciuta al Mondo. Dopodomani, domenica 5 novembre, spazio all’avvincente 52° Edizione della Maratona di Ney York, attraverso le iconiche strade della Grande Mela, in un percorso di certo tra i più suggestivi del Pianeta. Saranno quasi 55.000 gli atleti al via, provenienti da ogni angolo del mondo, con tanti campioni a contendersi il prestigio della vittoria finale.

Domenica si corre per le vie della Grande Mela

La gara femminile prenderà il via alle ore 14.40 italiane di domenica, mentre per gli uomini lo start è fissato alle 15.05 e poi via al bagno di folla con ben 5 wave, le famose “onde di partecipanti”, che protrarranno le varie partenze fino all’ultima, prevista alle ore 17.30.

I podisti si presenteranno dunque sul Ponte di Verrazzano, dandosi la consueta battaglia per raggiungere il Central Park, in un crescendo di emozioni che solo questa corsa è in grado di trasmettere. Emozioni che non risparmieranno neppure gli spettatori che saranno presenti lungo tutto il percorso dei tradizionali 42 km del tracciato: a tal proposito, sono state annunciate lungo le vie newyorkesi circa 2 milioni di persone.

Favoriti sul fronte maschile sembrano essere Tamirat Tola, Shura Kitata e Abdi Nageeye, con Amedework Walelegn possibile outsider. Tra le donne, il palcoscenico se lo contenderanno Brigid Kosgei, Letesenbet Gidey, Peres Jepchirchir e Edna Kiplagat.

L’Italia sogna con Iliass Aouani

E, come ogni anno, anche stavolta la presenza di atleti e amatori italiani sarà numerosa: sono infatti attesi 2.368 corridori provenienti dall’Italia, ciascuno dei quali porterà il suo contributo di entusiasmo e di voglia di esserci. Sulla carta, solo uno di questi sembra tuttavia avere reali possibilità di successo: ci riferiamo a Iliass Aouani, che cercherà di bissare l’eccezionale terzo posto raggiunto due anni fa da Eyob Faniel.

Aouani ha 28 anni, è nato in Marocco e quando era piccolissimo si è trasferito in Italia raggiungendo il papà, stabilendosi a Milano. Il ragazzo è primatista nazionale di Maratona con il tempo di 2h07:16, corso in primavera a Barcellona. L’azzurro ha anche disputato in questo 2023 due mezze maratone (il 12 febbraio a Verona (1h01:49) e il 1° ottobre a Riga in occasione dei Mondiali su strada in 1h02:51).

A lui sono affidate le speranze italiane, in una corsa che da sempre, in passato, si è tinta d’azzurro, grazie ai successi del vicentino Pizzolato (due volte), del bresciano Gianni Poli, del pugliese Giacomo Leone e della romana Franca Fiacconi.

(Redazione/9colonne)