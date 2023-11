Torna la “Settimana della cucina italiana”, dal 13 al 19 novembre

MADRID – La “Settimana della cucina italiana”, evento culturale che ogni anno il Ministero degli Affari Esteri promuove in tutto il mondo, sarà presentata ufficialmente a Madrid lunedì 6 novembre con una conferenza stampa presso la nostra Ambasciata.

La “Settimana della cucina italiana”, giunta alla sua ottava edizione, sarà ricca di eventi che spazieranno principalmente nell’ambito culturale, gastronomico e sportivo. Sarà una ulteriore occasione per promuovere la candidatura della cucina italiana a “Patrimonio immateriale dell’umanità”. È questa un’azione diplomatica che vede coinvolte in prima persona tutte le nostre comunità all’estero. Sono state queste, d’altronde, quelle che hanno permesso la diffusione della dieta mediterranea e promuovono il consumo dei prodotti gastronomici genuini del “Made in Italy”.

Dal 13 al 19 novembre, la penisola iberica sarà una vetrina per mostrare quanto di meglio offre il Belpaese e illustrare come sport, gastronomia e stile di vita sano s’intrecciano irrimediabilmente. Permetterà anche di riscoprire la cucina e la gastronomia come strumento di socializzazione, convivenza e tolleranza in un mondo oggi particolarmente agitato.

Nell’iniziativa, ha reso noto l’Ambasciata d’Italia in Spagna, sarà coinvolto tutto il sistema Italia: dai nostri Consolati a Madrid, Barcellona e Arona, agli Istituti Italiani di Cultura; dai professori presso le Università locali alle scuole italiane; dalle Camere di Commercio ai Comites e via di seguito

Alla conferenza stampa è prevista la presenza dell’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi; del presidente del Consiglio Superiore dello Sport, segretario di Stato Víctor Francos Díaz e l’ex calciatore Amedeo Carboni che ha indossato la casacca del Valencia, squadra con la quale ha vinto la Coppa di Spagna nel 1999 e la Coppa Uefa e la Supercoppa nel 2004.

