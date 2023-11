Lutto nel mondo del calcio, muore l’italo-venezuelano José Luis Dolgetta

CARACAS – Nella cittá di Guayaquil (Ecuador), é morto a causa di un problema cardiaco il calciatore italo-venezuelano José Luis Dolgetta (53 anni), unico Vinotinto ad aver vinto il titolo di capocannoniere in una Coppa America. La notizia é stata resa nota dal collega Alfredo Coronis con un post sui social.

Dolgetta era nato a Valencia il 1º agosto 1970, figlio di emigranti italiani che hanno lasciato il Canal Grande e le gondole di Venezia ed hanno messo radici in quella che Amerigo Vespucci battezzó con il nome di “Veneziola”, in onore della città veneta.

Il calciatore di origine italiana é entrato negli almanacchi del calcio sudamericano come il primo ed unico venezuelano ad aver vinto il titolo di capocannoniere in Coppa America: nel torneo disputato in Ecuador mise a segno quattro reti. In quell’edizione Dolgetta si lasció alle spalle campioni del calibro di Gabriel Batistuta che chiuse il torneo a quota tre, Iván Zamora e Adolfo “Tren” Valencia con due.

“Sono rimasto nella memoria di molti tifosi, ma ci sono tanti che non sanno nulla delle nazionali vinotinto che hanno preceduto l’era di Pastoriza e quella di Richard Páez ed hanno sentito parlare di me solo per questo record” – dichiarò in un’intervista che ci aveva rilasciato Dolgetta nel 2018, aggiungendo – “Pensa te, che nonostante sia passato tanto tempo, é una esperienza indimenticabile per me. Non si diventa bomber della Coppa America tutti i giorni”.

José Luis Dolgetta esordí tra i professionisti nella stagione 1990-1991 con la maglia del Valencia, formazione che allora militava nella Serie B venezuelana. Dopo quella prima esperienza ha indossato le maglie di ULA FC, Deportivo Táchira, Caracas, Atlético Zulia, Estudiantes de Mérida, Carabobo, Deportivo Italchacao, e Carabobo. Nel 2000, il calciatore di origine veneta, una piccola parentesi all’estero quando difese la maglia degli ecuadoriani del Club Técnico Universitario.

Nel 2007, durante l’edizione che si disputò in Venezuela, Dolgetta fu invitato a dare il calcio d’inizio nella gara Venezuela-Bolivia “Sono stato invitato speciale ed ho visto tutte le gare disputate a San Cristobal ed il pareggio contro l’Uruguay a Mérida”.

Nel 2009 la Conmebol diede un riconoscimento a tre calciatori della Vinotinto per i loro meriti, essi furono: Stalin Rivas e gli italo-venezuelani Luis Mendoza Benedetto e José Luis Dolgetta.

