Calcio venezuelano: Caracas ritrova la strada della vittoria

CARACAS. – Il político sudafricano Nelson Mandela diceva: “A volte un vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato”. In Venezuela, nelle ultime otto giornate della Liga Futve il Caracas non ha mai smesso si sognare la vittoria, anzi in diverse occasioni é svanita nei minuti di recupero, ma non hanno mai mollato ed ha lottato per tornare a conquistare i 3 punti. Ieri, spinto dai suoi fedelissimi tifosi ha superato per 2 – 0 il Portuguesa, nella terza giornata della Fase Finale.

Contro il “Penta” hanno lasciato il segno per i “Rojos del Ávila” Ender Echenique (31’) con una cavalcata vincente da centrocampo e Diego Luna con un colpo di testa mandando la palla sul secondo palo (68’). Il Portuguesa ha chiuso la gara in 10 a causa dell’espulsione di Leandro Lugarzo all’89esimo.

Con questa vittoria la formazione allenata da Leonardo González vola al secondo posto in classifica con 5 punti, mentre la squadra di Acarigua é al quarto posto con un solo punto in tre gare disputate.

Il Deportivo Táchira espugna La Bombonerita battendo per 0 – 1 il Puerto Cabello con una rete segnata da Bryan Castillo al 37esimo. Il “Carrusel Aurinegro” ha chiuso l’incontro con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Gonzalo Motes (54’). Grazie a questo successo esterno i ragazzi di Eduardo Saragó vedono spalancarsi le porte di una nuova finale scudetto, gara che si disputerá nientemeno che tra le mura dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal. Infatti, al Táchira basterá vincere una delle tre gare che dove ancora disputare ed avrá un posto per la gara decisiva.

Il girone di ritorno della “Fase Final” della Liga Futve si disputerá sabato 4 novembre con le gare: Portuguesa – Caracas (alle 17:00, stadio José Antonio Páez) e Deportivo Táchira – Academia Puerto Cabello (alle 19:30, stadio Pueblo Nuevo).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)