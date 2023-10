Fallo contra primaria genera rechazo en Venezuela

CARACAS – Voceros de la oposición, señalaron que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el proceso electoral de la primaria, busca desconocer la realidad de lo acontecido en los comicios del pasado 22 de octubre.

Andrés Velásquez, dirigente de La Causa R, afirmó que la sentencia del TSJ trata de descalificar el proceso exitoso que organizó la sociedad civil. Y reiteró que la población tiene derecho a realizar una consulta, que resulta una “gesta ciudadana” totalmente válida.

“Los venezolanos estamos claros (…): ya tenemos candidata y líder”, aseguró el representante político.

Por su parte el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, calificó la sentencia de nueva “arremetida” del régimen de Nicolás Maduro, que actuaría a través de los poderes que controla.

Entre tanto el líder político desde España, Leopoldo López, manifestó que “hagan lo que hagan no podrán quitarle validez a la primaria. La legitimidad a Machado como candidata electa se la dieron los electores y fue reconocida por todos”.

Asimismo el analista político Carlos Blanco, escribió en su cuenta X que “el TSJ decidió que el día que siguió al 21 de octubre es el 30 de octubre, los días que van del 22 al 29 jurídicamente dejaron de existir. No hubo primaria, María Corina no ganó con el 92.35%, no fue reconocida por propios y ajenos, y, por cierto, tampoco se firmó un supuesto acuerdo de Barbados”.

El experto jurídico Allan Brewer Carias advirtió pos u parte que la sentencia del chavismo contra la Primaria: No es “suspendible” como ilegítimamente pretende hacer creer el TSJ.

Elías Pino Iturrieta, reconocido intelectual, indicó que el TSJ ordena “suspender todos los efectos relacionados con la elección primaria”. Una locura, algo sin pies ni cabeza. Es como ordenar la suspensión de la realidad.

Mientras que Eugenio G. Martínez, experto en materia electoral expresó que la tardía sentencia del TSJ parece dirigida a ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, y construir una narrativa para que la Plataforma Unitaria no pueda argumentar, según el acuerdo de Barbados, que fue electa en elecciones primarias y por lo tanto, debe permitírsele participar en 2024.

Finalmente, Stalin González, integrante de la delegación de la Plataforma Unitaria en la mesa de diálogo, dijo que el deseo de cambio de los venezolanos no lo va a inhabilitar una medida judicial, y aunque reconoció que no va a ser fácil implementar el acuerdo firmado en Barbados, hay que superar los obstáculos de esto que comenzando.

Redacción Caracas