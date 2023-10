Calcio venezuelano: Caracas-Portuguesa lotteranno col coltello tra i denti per i tre punti

CARACAS – Domenica si disputerà la terza giornata della fase finale della Liga Futve, le gare in programma sono Caracas-Portuguesa e Academia Puerto Cabello-Deportivo Táchira. L’incontro clou di questo turno di campionato sará quello che si vivrá nello stadio Olímpico dove “capitolini” e “llaneros” scenderanno in campo con il coltello tra i denti e lotteranno con il cuore ogni pallone.

Il Caracas nelle prime due giornate di questa fase del torneo ha collezionato due pareggi 0 – 0 contro il Táchira alle falde dell’Ávila ed Academia Puerto Cabello in trasferta. Dal canto suo, il “Penta” dopo aver acciuffato il pari all’ultimo respiro con il Puerto Cabello ad Acarigua é stato superato per 3 – 0 dal Táchira a San Cristóbal.

Negli ultimi 36 precedenti tra Caracas e Portuguesa il bilancio é di 27 vittorie per i “Rojos del Ávila” e uno per il “Penta”. In otto occasioni hanno pareggiato. I due precedenti disputati in questo 2023 sono finiti sul punteggio di 1 – 1. Nella sfida di domenica il calcio d’inizio é fissato per le 17:00 (ora del Venezuela).

Nell’altro confronto di questo turno di campionato si affronteranno Puerto Cabello e Deportivo Táchira: il fischio d’inizio sará alle 19:30.

Nella seconda gara consecutiva tra le mura del Fortino La Bombonerita, i “Porteños” non vogliono perdere altri punti preziosi nella corsa verso la finale scudetto. Nelle prime due gare di questa fase finale, l’Academia ha pareggiato 1 – 1 in casa del Portuguesa e 0 – 0 con il Caracas a Puerto Cabello. Mentre il Táchira ha messo in bacheca il suo 23º risultato utile consecutivo ed é solo in cima alla classifica con 4 punti frutto del pari 0 – 0 in casa del Caracas e della vittoria 3 – 0 contro il Portuguesa nello stadio Pueblo Nuevo.

Sono 10 i precedenti tra “Porteños” e “Andinos” con uno score di 4 vittorie per il “Carrusel Aurinegro” e 1 per l’Academia. In 5 occasioni hanno pareggiato. Nella stagione 2023, nella gara d’andata disputata nello stadio La Bombonerita hanno pareggiato 0 – 0, mentre a San Cristóbal i padroni di casa si sono imposti per 1 – 0.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)