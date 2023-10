Santiago 2023: venezuelano Leonel Martínez vince l’argento e vola a Parigi 2024

CARACAS – Ottime notizie giungono dai Juegos Panamericanos Santiago 2024: il venezuelano Leonel Martínez si appende al collo la medaglia d’argento nel trap (tiro al piattello). Il tiratore classe 1963, non solo festeggia la visita al podio, ma anche la sua qualificazione per i Giochi Olimpici Parigi 2024. Per il campione venezuelano, questa sará la sua seconda partecipazione nell’evento a cinque cerchi, il precedente risale all’edizione Los Ángeles 1984.

Nella prova di oggi, Martínez con 42 punti conquista l’argento a -1 dal vincitore Jean-Pierre Brol (che rappresenta la delegazione di sportivi indipendenti). Il podio del tiro al piattello é stato completato da Hebert Brol con 30 punti, anche lui rappresentante della squadra di sportivi indipendenti.

Nella pallacanestro femminile, il Venezuela ha superato 71 – 65 il Messico. Domani giocherá la finalina per il 5º posto contro il Cile. Mentre nella categoría maschile, il torneo inizierá martedí 31 ottobre quando la vinotinto della palla a spicchi affronterá l’Argentina.

Nel surf, modalitá tavola corta, l’italo-venezuelano Francisco “Lalo” Bellorín vola in finale dopo aver superato il messicano Alan Cleland ed il peruviano Miguel Tudela.

Dopo una settimana dall’accensione del braciere dei Juegos Panamericanos in cima alla classifica ci sono gli Stati Uniti con 152 medaglie (61 ori, 44 argenti e 47 bronzi) seguono Messico con 80 (35 ori, 19 argenti e 26 bronzi) e Canadá con 87 (32 ori, 25 argenti e 30 bronzi).

La delegazione venezuelana é all’undicesimo posto con due ori, cinque argenti e cinque bronzi

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)