Manovra, Meloni: “Stiamo lavorando bene, nessun problema con Salvini e Tajani”

MADRID. – “Sconsiglio di rincorrere le bozze, perché le bozze di una manovra di bilancio sono molte: stiamo lavorando bene in una situazione difficile in termini di risorse disponibili, non ci sono allo stato attuale problemi da superare: è stata inviata dal Mef a Palazzo Chigi in queste ore e nelle prossime ore, weekend permettendo, sarà inviata al Parlamento e quindi mi pare che siamo in dirittura d’arrivo. Il nostro obiettivo è dare un segnale di compattezza anche approvandola in tempi rapidi, compatibilmente con il dibattito parlamentare”.

Così il premier Giorgia Meloni, parlando della manovra al termine del Consiglio europeo. La premier smentisce tensioni nella maggioranza: “Non ho fatto nessuna sfuriata contro Salvini ieri, non capisco se certi articoli vengano scritti per crearli i problemi o per raccontarli”.

E anche con Mediaset, per via dei fuorionda del suo ex compagno Andrea Giambruno, diffusi da Striscia la notizia: “I rapporti tra il governo e Mediaset sono quelli tra il governo e una grande azienda italiana, su cui ho letto molte ricostruzioni compresa quella che io non fossi soddisfatta di quello che Marina Berlusconi ha detto su di me: penso che una cosa è raccontare se ci sono dei problemi, un’altra sia tentare di crearli. Non ci sono problemi nella maggioranza, tra me e Salvini, tra me e Tajani e neanche con Mediaset: c’è un clima più sereno di quello che a volte leggo, lo dimostrano e lo dimostreranno i fatti come accadrà con la legge di bilancio. La mattina sento i due vicepremier e ci divertiamo molto a leggere la rassegna stampa”.

Meloni ribadisce che “al di là delle ricostruzioni inventate, l’elemento che qualifica la capacità di una maggioranza e di un governo di fare il suo lavoro è la tempistica con la quale riesce a prendere delle decisioni” e sottolinea l’importanza, “in una fase molto particolare del contesto internazionale”, di dare un “segnale che lavoriamo velocemente e compatti”.

Le opposizioni, però, vanno all’attacco: “Governo e maggioranza sono surreali nel dire e smentire di tutto su questa manovra, ma la Lega e Salvini in particolare ne stanno uscendo come un pugile suonato. Il fronte pensioni è la Caporetto della Lega, qualsiasi pezza provino a metterci da qui al testo definitivo”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd.

“Il cavallo di battaglia del Carroccio – continua la parlamentare dem – è a pezzi come le promesse elettorali: non si supera la Fornero, peggiorano le condizioni per donne e alcune categorie di lavoratori, dalla stangata sulle pensioni dei medici ai tagli per circa 300 mila dipendenti pubblici. Non c’è la tanto sbandierata quota 41, non ci sono risorse per i rinnovi contrattuali, e la lista potrebbe continuare. L’impressione – aggiunge Serracchiani – è che si avvicina l’ora di una resa dei conti nella maggioranza”.

Il senatore a vita Mario Monti, alle telecamere di Tv 2000, vede però il ‘bicchiere mezzo pieno’: “Mi aspettavo un disavanzo e un debito molto maggiore. Per fortuna, tradendo le promesse elettorali che non erano in linea con le necessità dell’Italia e con i consigli o le regole europee, questo governo volente o nolente si è molto allineato alle politiche dei governi precedenti che venivano flagellati dalle forze politiche attualmente al governo perché facevano politiche simili a quelle che l’attuale governo fa”.

(Redazione/9colonne)