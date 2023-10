Attacco jihadista a Bruxelles: arrestato presunto complice in Spagna

ROMA. – La polizia spagnola ha annunciato oggi di aver arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell’attentato del 16 ottobre a Bruxelles, in cui sono rimasti uccisi due svedesi, senza fornire informazioni sulla identità e nazionalità.

“Agenti della polizia nazionale hanno arrestato a Benahavis”, nella provincia di Malaga, “una persona per il suo coinvolgimento nell’attacco jihadista del 16 ottobre in Belgio”, ha informato la polizia in un comunicato. La persona arrestata era oggetto di un mandato d’arresto emesso dalle autorità belghe, precisa la nota.

L’autore dell’attacco, un tunisino radicalizzato, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia belga.

(Ihr /askanews)