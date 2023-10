Calcio venezuelano: domani al via il G4, il Caracas ospita il Táchira

CARACAS – Dopo la sosta per le nazionali torna la Liga Futve con la fase finale. Academia Puerto Cabello, Caracas, Deportivo Táchira e Portuguesa lotteranno per uno dei due tagliandi per la finalissima scudetto e anche per entrare direttamente nella fase a gironi della Coppa Libertadores 2024.

Si partirá subito col botto: domani alle 17:00 (ora del Venezuela), nello stadio Olímpico della UCV si affronteranno Caracas e Deportivo Táchira, per uno un nuovo capitolo del denominato “Clásico del Fútbol Venezolano”.

I “Rojos del Ávila” con 12 “estrellas”, sono la squadra piú blasonata della “Primera División” venezuelana. L’ultima volta che sono saliti sul trono della Liga Futve é stato nella stagione 2019, quando superarono nella finale scudetto l’Estudiantes de Mérida.

La formazione allenata da Leonardo González ha come punta di lancia la coppia d’attacco Saul Guarirapa – Ade Oguns, che nella stagione regolare hanno intonato in 21 occasioni il grido di gol.

Sull’altra sponda ci sará il Deportivo Táchira, la squadra piú regolare nella prima fase del torneo, basta guardare le statistiche: 22 risultati utili consecutivi e appena 17 reti subite in 28 gare disputate. Il “Carrusel Aurinegro” sogna ni mettere in bacheca il suo 10º scudetto.

Tra i giocatori che hanno lasciato il segno nella formazione andina ci sono gli argentini Leandro Fioravanti, Gonzalo Ritacco ed il venezuelano Anthony Uribe.

Sono 58 i precedenti tra queste formazioni con un bilancio di 17 vittorie per i capitolini e 13 per gli andinos. In 28 occasioni hanno pareggiato. I due confronti disputati in questo 2023 sono finiti in paritá: 1 – 1 nella gara d’andata a San Cristóbal e 2 – 2 nel ritorno nello stadio Olímpico.

L’altra sfida in programma domani metterá a confronto Portuguesa ed Academia Puerto Cabello: il fischio d’inizio nello stadio José Antonio Páez é fissato per le 19:30.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)