Camera Usa nel caos: terza sconfitta di Jim Jordan come Speaker

NEW YORK – Si conclude senza nessuno speaker la terza seduta di votazioni indetta dalla Camera dei Rappresentanti Usa, in cerca di un presidente da oltre due settimane, dopo che Kevin McCarthy è stato estromesso da 8 deputati legati all’ex presidente Donald Trump.

Jim Jordan, il deputato dell’Ohio candidato alla posizione di speaker e favorito di Trump, è stato sconfitto ancora una volta, dopo due votazioni andate a vuoto. In questa tornata sono stati 25 i deputati repubblicani che non lo hanno votato, dopo i 22 e i 20 delle precedenti votazioni. I numeri in crescita dei dissidenti segnalano un profondo malessere tra le fila del partito, ma Jordan ha ricordato che ci sono volute quindici sedute per eleggere McCarthy e che si andrà avanti.

Intanto 4 deputati repubblicani che si sono rifiutati di votare per Jordan hanno dichiarato di aver subito minacce di morte, estese anche ai familiari.

(AAA/Mal /askanews)