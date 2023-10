Serie A, domani si riprende: Inter e Napoli in cerca di riscatto 

MADRID. – La settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali a spasso per l’Europa e per il Mondo ha riconsegnato alle squadre di club italiane calciatori stanchi e in alcuni casi provati, dopo gli estenuanti voli transoceanici ai quali sono stati sottoposti. Ma non c’è tempo per rifiatare: da domani, ecco infatti il ritorno della Serie A, con gli anticipi della 9° giornata.

Inter e Napoli in trasferta e a caccia di rivincite

E quella di sabato non sarà certo una giornata banale. Subito in campo due delle big, con l’Inter che va a far visita al Torino e il Napoli che viaggia verso Verona. Il tutto farà da succoso prologo al big match di domenica sera a San Siro fra Milan e Juventus.

Ma andiamo per ordine: domani, come detto, scenderanno in campo Inter e Napoli. Entrambe le squadre sono a caccia del riscatto, dopo gli ultimi deludenti risultati, maturati prima della sosta. L’Inter, in particolare, vuole riconquistare il primo posto della classifica (in attesa della gara del Milan del giorno successivo), dopo il mezzo passo falso di San Siro contro il Bologna di tredici giorni fa.

Gli uomini di Simone Inzaghi vanno a far visita al Torino (calcio d’inizio ore 18). L’impresa di espugnare lo stadio granata stuzzica i nerazzurri, tenuto conto del fatto che i ragazzi di mister Juric non sembrano in grandi condizioni (solo due punti nelle ultime quattro partite).

Stesse speranze animano il Napoli che, attualmente quinto a 14 punti, capisce di non poter più sbagliare a Verona (ore 15 di domani), dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina e le tante polemiche che hanno visto come protagonisti l’allenatore Rudi Garcia e il presidente De Laurentiis, che ormai fa presenza fissa a Castel Volturno. Una presenza senza dubbio ingombrante.

Oggi, intanto, ennesimo capitolo del braccio di ferro, che ha visto Garcia dichiarare di essere “sereno e tranquillo. Ma se rispondo con carattere, non dite che sono nervoso. Il dopo Fiorentina è stato offensivo per me. Ho trovato la vicenda sproporzionata. Diciamo che adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici”.

La gara del Bentegodi è comunque accessibile: l’Hellas viene da tre sconfitte nelle ultime cinque gare e non se la passa di certo bene. Per gli azzurri, da segnalare tuttavia la pesante assenza dell’infortunato Osimhen, che verrà sostituito da Simeone o da Raspadori. Domani alle 20,45 scenderà in campo anche la Lazio, nettamente attardata in classifica, nel match a Reggio Emilia contro l’enigmatico Sassuolo.

Milan-Juventus big match della domenica

Fuochi d’artificio che, dopo il succoso antipasto di domani, proseguiranno domenica, con la super sfida tra il Milan capolista e la Juventus, ancora sotto shock per il caso Fagioli. Da segnalare, tra i match più interessanti, anche Roma-Monza all’ora di pranzo e la sfida disperata fra Salernitana e Cagliari. In campo anche le due rivelazioni Bologna e Frosinone, che si affronteranno tra loro al Dall’Ara. Lunedì toccherà infine alla Fiorentina, impegnata al Franchi nel derby contro l’Empoli.

(Redazione/9colonne)