Juegos Panamericanos: 14 italo-venezuelani in gara a Santiago 2023

CARACAS – Alla fine il giorno tanto atteso è arrivato: domani si darà il via ai “Juegos Panamericanos”. Domani nel Coliseo Estadio Nacional Julio Martínez della cittá di Santiago del Cile si accenderà il braciere che segnerà l’inizio dell’evento continentale.

Un giorno molto atteso da tanti. Dal comitato organizzatore, che lavora da tanto tempo per dare vita a questo evento. In gara 41 paesi del continente americano, che sognano di aggiudicarsi le 1.368 medaglie (421 ori, 421 argenti e 536 bronzi) e di guadagnare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il Venezuela parteciperà con 300 sportivi, 14 di loro italo-venezuelani che faranno di tutto per portare più in alto possibile il vessillo nazionale.

Tra gli sport in cui i rappresentanti della nostra collettivitá saranno in gara ci sono: bmx, bowling, ginnastica, golf, ippica, nuoto, scalata, sollevamento pesi, surf, tiro con l’arco, tiro sportivo.

Nel nuoto a tuffarsi in vasca ci saranno l’italo-venezuelana Fabiana Pesce e Jorge Otaiza, quest’ultimo si allena nelle vasche del CIV di Caracas. Anche la sirena Fabiana Pesce ha un passato nel club italico di Prados del Este.

La nostra collettivitá sará anche attenta alle prestazioni di Rodolfo Monaccelli nel bowling. Il barquisimetano é figlio del campione e hall of fame della PBA, Amleto che durante tanti anni ha portato in alto il nome del Venezuela in giro per il mondo.

Nella scalata sportiva spicca il nome di Gianstefano Di Nino. Il giovane metterá in mostra tutta l’esperienza aquisita in giro per il mondo per mettere sulla cima del podio la bandiera del Venezuela.

L’amazzone Patrizia Ferrando vuole migliorare le sue prestazioni nei precedenti Juegos Panamericanos Toronto 2016 e Lima 2019, chiudendo tra le migliori 12.

Isabella Bellizzo e Deborah Salmina con i loro dolci movimenti tenteranno d’incantare la giuria ed arrichire il medaglie venezuelano con prezione medaglie grazie alla ginnastica.

La lista dei rappresentanti della nostra collettivitá la completano: Francesco Bellorín (surf), Julio Iemma (tiro sportivo), Lisbeth Leoni (tiro con l’arco), Jefferson Milano (BMX), Claudia Perazzo (golf), Jhohan Sanguino (sollevamento pesi) e Rocco Saraceni (golf).

