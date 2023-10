Baseball: sei venezuelani in corsa per il “Gold Glove Award”

CARACAS – I venezuelani Andrés Giménez, Gabriel Moreno, Ezequiel Tovar, David Peralta, Pablo López e Jesús Luzardo hanno ricevuto la nomination per il “Gold Glove Award”, riconoscimento assegnato ai migliori giocatori di baseball distintisi per la loro capacità difensiva

Stando alla voce degli esperti in materia, l’intermezzo Giménez, in forza ai Cleveland Guardians, ha molte possibilitá di mettere in bacheca il suo secondo “Guanto d’oro” consecutivo.

Il ricevitore degli Arizona Diamondbacks, Gabriel Moreno é stato uno dei piú bravi eliminando gli avversari che volevano avanzare sulle basi con una percentuale vicina al 38%.

L’intermezzo Ezequiel Tovar, non solo é in corsa per il “Gold Glove Award”, ma anche per quello di “Rookie of the Year Award”.

L’esterno David Peralta, in forza ai Los Angeles Dodgers, potrebbe vincere il suo secondo “Guanto d’oro”. Il precedente l’ha vinto nel 2019, in quella stagione era in forza agli Arizona Diamondbacks.

Infine ci sono i lanciatori Pablo López (Minnesota Twins) e Jesús Luzardo (Miami Marlins) che potrebbero vincere per la prima volta questo riconoscimento.

Il venezuelano con piú “Gold Glove Award” vinti é Omar Vizquel con 11. Alle spalle dello storico intermezzo “caraqueño” c’è Luis Aparicio a quota 9. Con 5 troviamo “El Rey” David Concepción e Salvador Pérez.

Con 3 “Gold Glove Award” troviamo: Manny Trillo, Carlos González ed Ender Inciarte. L’italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani ne ha vinti due, stessa cifra per Gerardo Parra.

A quota 1 troviamo campioni del calibro di Víctor Davalillo, Oswaldo Guillén, Johan Santana, Bob Abreu, César Izturis, Franklin Gutiérrez, José Altuve, Alcides Escobar, David Peralta, Yolmer Sánchez e César Hernández.

Nella storia della Major League Baseball il giocatore che ha portato a casa piú “Gold Glove Award” é il lanciatore Greg Maddux con 18. Maddux é noto ai tifosi della “pelota” venezuelani per aver difeso la maglia delle Águilas del Zulia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)