Al Salone d’onore del Coni “La storia della pallavolo”

ROMA. – “La storia della pallavolo”, è l’ultimo libro realizzato da Lorenzo Dallari: un viaggio pressoché infinito nell`universo pallavolistico, dalle origini ai giorni nostri. Il libro è stato presentato stamane presso il Salone d’Onore del Coni e si avvale della prefazione del presidente del CONI Giovanni Malagò, del presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi e del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

“Lorenzo Dallari – ha detto Malagò – è un amico della pallavolo e dello sport. Nel suo lavoro fa sempre tutte le cose con grande passione oltre che con grande professionalità. Posso dire che Lorenzo è anche un patrimonio per tutto il mondo dello sport. La pallavolo, con i suoi successi e la sua storia, ha contribuito in maniera rilevante a dare prestigio allo sport italiano nel mondo.

In questo libro la bella storia del volley è raccontata in maniera eccellente”.

Per il numero uno della Federazione Pallavolo, Giuseppe Manfredi “il ringraziamento caloroso per la stesura di questo volume che è totalmente atipico. Tutti hanno raccontato le gesta delle nazionali ma questo ha quella marcia in più. Fondamentalmente è un libro di storia. Narra infatti di tutto quello che è successo da centrotrent`anni a questa parte. È stato un lavoro fenomenale.

Oltre alle gesta sportive di campo, vi è un racconto di uno spaccato politico del nostro paese, e penso che giovani, allenatori, dirigenti e tutti gli addetti ai lavori debbano avere la possibilità di leggerlo. Siamo tutti protagonisti di questa disciplina, diventata a tutti gli effetti uno sport nazional popolare. La nostra storia parla da sola. Non smetterò mai di ringraziare Lorenzo per quanto fatto.”

È stato poi il momento del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in collegamento video:” Saluto calorosamente tutti i presenti, soprattutto Giovanni Malagò e Giuseppe Manfredi. Devo ringraziare il presidente FIPAV Manfredi perché grazie all`accordo triennale tra Federazione e Regione, abbiamo avuto la possibilità di portare nel nostro territorio alcuni tra i più importanti eventi nazionali e internazionali legati al mondo della pallavolo, del beach volley e del sitting volley. Il rapporto con la FIPAV per noi è prezioso e di fondamentale importanza. L`Emilia-Romagna è sempre stata storicamente una regione molto legata al mondo della pallavolo.

Ringrazio il presidente Giovanni Malagò che nel corso dei nove anni alla carica del CONI, ha arricchito ancor di più la bacheca di trofei italiani. Il turismo s portivo per noi rappresenta un volano determinante per far conoscere ancora meglio tutto il nostro territorio. Il lavoro fatto da Lorenzo con questo volume è stato magistrale. Un libro che ripercorre la storia di uno sport tra i più popolari in Italia.

Per capire bene il rapporto Emilia-Romagna/pallavolo basti guardare anche l`albo d`oro dei team emiliani e romagnoli che hanno conquistato trofei portando in altro il nome dell`Italia. Libri come questi tengono alta l`attenzione e il ricordo di momenti gloriosi. Mi auguro che nei prossimi anni, al di là di chi sarà a governare la Regione, questo legame si consolidi sempre più. Complimenti doverosi a Lorenzo. Il Salone d`Onore del CONI è il giusto palcoscenico per la presentazione di un libro del genere, perché la pallavolo è lo sport più bello che esiste”.

Ill capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi: “Dopo tutti gli eventi sportivi organizzati in Emilia Romagna con la FIPAV possiamo affiancare al concetto di “Sport Valley” un nuovo termine: “Volley Valley”. Lo sport come sappiamo ha un grande valore intrinseco, ma ha anche bisogno di essere raccontato bene. Il racconto, infatti, accende le passioni e genera interessa nelle persone. Questo libro è di grande valore anche perché racconta la pallavolo analizzando anche la realtà sociale e politica delle varie epoche in Italia.

È un volume molto dettagliato con alla base una ricerca storica molto approfondita e ben fatta. Per quanto riguarda la mia regione posso dire che l`Emilia Romagna ha fatto dello sport e del turismo sportivo un asset fondamentale”. Non ha voluto far mancare il proprio saluto anche il CT della Nazionale maschili Ferdinando De Giorgi, intervenuto alla presentazione con un video messaggio.

Lorenzo Dallari ha poi voluto chiamare sul palco due figure di spicco dello sport italiano: l`ex universale azzurro Gianni Lanfranco, tra i protagonisti dello storico Gabbiano d`Argento nel 1978 e del bronzo ai Giochi Olimpici nel 1984, e Andrea Ferretti medico dello sport e storico dottore della Nazionale Italiana di Calcio.

(Adx /askanews)