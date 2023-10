IIC-Madrid: “Cuochi a Palazzo” o come preparare le ricette del Belpaese

CARACAS – “Cuochi a Palazzo” è una nuova iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura. Si tratta di un ciclo di lezioni per far conoscere la ricchezza della cucina italiana.

Organizzato in collaborazione con la “Federazione Cuochi Italiani, Associazione Estera Spagna”, il corso comprende 10 capitoli tematici. L’amante della cucina italiana avrà modo di conoscere tecniche e processi che sono alla base delle ricette più rappresentative e scoprire il legame profondo che unisce cibo, territorio e cultura che, si legge nel portale dell’Istituto Italiano di Cultura, “rende la cucina italiana così unica e riconosciuta in tutto il mondo”.

Dilettanti o cuochi provetti. Non importa. Gli amanti degli aromi e sapori mediterranei, propri della cucina del Belpaese, impareranno la preparazione di piatti emblematici con pasta secca o fresca, come cucinare i risotti, le ricette vegetariane o quelle in cui carne e pesce sono essenziali.

I partecipanti al corso saranno seguiti dagli chef professionisti della Fic Spagna. Inoltre, ogni lezione si concluderà con la degustazione della ricetta preparata e del suo abbinamento enologico.

Le lezioni si terrano ogni lunedì alle ore 18:30 e la loro durata sarà di circa 3 ore. L’inizio del corso è previsto per il 23 ottobre con la preparazione di “salse madri”. Ovvero, brodi, ragù e Roux – Spaghetto al pomodoro del Sud. E seguiranno il 6 novembre (Verdure: tecniche di cottura e taglio – Il soufflé, La vellutata), il 20 novembre (Risotto: cos’è e come si cucina; il soffritto, il vino, il brodo, il burro, il riso da usare e la cottura – Risotto alla milanese), il 4 dicembre (Pasta fresca: pasta sfoglia e pasta ripiena – Tortello alla mantovana), il 18 dicembre (Cena di Natale in Italia).

Per maggiori informazioni gli interessati possono consultare il portale dell’Istituto Italiano di Cultura.

Redazione Madrid