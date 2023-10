Terzo Polo, il divorzio tra Renzi e Calenda è ufficiale

MADRID. – Il gruppo al Senato Italia Viva-Azione, riunito oggi con 7 membri su 11 e con l’assenza dei senatori di Azione, ha deliberato il cambio di nome in “Italia Viva-Il Centro-Renew Europe”. Lo ha annunciato il capogruppo Enrico Borghi.

Il voto di oggi, ha spiegato ai giornalisti Borghi, “è la conseguenza di una presa d’atto di una posizione politica diversa rispetto a quanto in precedenza deliberato in passato dal gruppo medesimo, quando all’unanimità aveva auspicato che le forze politiche Italia Viva e Azione costituissero una lista unitaria alle prossime elezioni europee”.

Decisiva, nella rottura ormai definitiva tra i due componenti del terzo polo, la circostanza delle dichiarazioni rese da Calenda sabato scorso a Firenze. Parole che, spiega Borghi “hanno reso indispensabile una riunione di chiarimento politico alla quale i componenti di Azione non si sono presentati. Naturalmente mi spiace questa fug rispetto ad una sede naturale di confronto politico su scelte così profonde”.

Il cambio nome

Vista l’assenza dei 4 senatori di Azione, oggi di fatto i componenti di Italia Viva hanno deliberato da soli il cambio di nome: “siccome al nostro punto di vista occorre mantenere molto preciso il profilo della costruzione di un’attività unitaria in vista delle prossime elezioni europee, riteniamo che ci debba essere una corrispondenza tra questa volontà politica e la denominazione del gruppo – ha spiegato Enrico Borghi – Per questo motivo il gruppo assume la nuova denominazione”.

Che di fatto, a meno di ricorsi, costringerà Azione a uscire. “Ognuno farà le scelte che è libero di dover fare. Sorprende che non si siano presentati, dispiace, ma non ci possiamo fermare. In politica ci sono delle conseguenze e delle responsabilità rispetto alle azioni e alle dichiarazioni che si fanno. Ci dovrebbero anche essere delle sedi di discussione”.

