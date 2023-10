Rapporto Asvis 2023: Italia in forte ritardo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile

MADRID. – A metà del cammino definito nel settembre del 2015 dall’Assemblea generale dell’Onu per il conseguimento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il nostro Paese appare “fuori linea” rispetto ai 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals – SDGs) che ci siamo impegnati a centrare entro la fine di questa decade.

Sono le conclusioni non proprio lusinghiere a cui è giunto il Rapporto ASviS 2023 presentato oggi a Roma. Se per sei Obiettivi la situazione è addirittura peggiorata rispetto al 2010, per tre è stabile e per otto i miglioramenti sono contenuti.

Guardando ai 33 Target valutabili con indicatori quantitativi, solo per otto si raggiungerà presumibilmente il valore fissato per il 2030, per 14 sarà molto difficile o impossibile raggiungerlo, per nove si registrano andamenti contraddittori, per due la mancanza di dati impedisce di esprimere un giudizio.

In Italia situazione peggiore rispetto al 2010

I risultati fin qui conseguiti dall’Italia rispetto agli SDGs ((Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 sono decisamente insoddisfacenti. Gli indicatori compositi elaborati dall’ASviS mostrano peggioramenti rispetto al 2010 per la povertà (Goal 1), i sistemi idrici e sociosanitari (Goal 6), la qualità degli ecosistemi terrestri e marini (Goal 14 e 15), la governance (Goal 16) e la partnership (Goal 17); una sostanziale stabilità per gli aspetti legati al cibo (Goal 2), alle disuguaglianze (Goal 10) e alle città sostenibili (Goal 11); miglioramenti molto contenuti (inferiori al 10% in 12 anni) per sei Obiettivi (istruzione, parità di genere, energia rinnovabile, lavoro dignitoso, innovazione e infrastrutture, lotta al cambiamento climatico) e aumenti di poco superiori per due (salute ed economia circolare). In termini di disuguaglianze territoriali, sui 14 Goal per cui sono disponibili dati regionali solo per due (10 e 16) si evidenzia una loro riduzione, per tre (2, 9 e 12) una stabilità e per i restanti nove un aumento, in contraddizione con il principio chiave dell’Agenda 2030 di “non lasciare nessuno indietro”.

Tutto il mondo è indietro

I risultati fin qui conseguiti dall’Italia rispetto agli SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 sono decisamente insoddisfacenti. Purtroppo, però l’Italia è in buona compagnia. “A metà del percorso la promessa dell’Agenda 2030 è in pericolo”, per usare le parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres.

“Nel Rapporto predisposto per il Summit di un mese fa dedicato a questo tema, l’ONU ricorda che, nella sua fase iniziale, l’impegno globale per l’attuazione dell’Agenda 2030 aveva prodotto alcuni risultati importanti. Ma poi la pandemia, l’aggressione della Federazione russa all’Ucraina, il conseguente balzo dei prezzi delle materie prime energetiche e dei prodotti alimentari che ha scatenato un’inflazione generalizzata, hanno fatto arretrare il mondo intero”, ha detto Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASvis, intervenendo alla presentazione del Rapporto.

