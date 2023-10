Qualificazioni Euro 2024, Italia tradita dalla difesa: l’Inghilterra vince 3-1 e per gli azzurri cammino in salita

MADRID. – Nella gara dell’8° giornata delle qualificazioni a Euro 2024, l’Inghilterra ha sconfitto ieri l’Italia a Wembley per 3-1. Gli inglesi si sono dunque matematicamente assicurati la possibilità di disputare il prossimo Campionato Europeo che si svolgerà in Germania. Per gli azzurri, una buona partita ma anche tanti, troppi rimpianti. E un cammino verso la qualificazione ancora tutto da scrivere.

Avvio promettente con Scamacca-gol

Un risultato, quello di Wembley, che ora obbliga l’Italia a vincere il prossimo 17 novembre la sfida casalinga contro la Macedonia del Nord, per poi giocarsi (come seconda possibile qualificata nel gruppo C) tutte le carte contro l’Ucraina tre giorni dopo, sul campo neutro di Leverkusen.

La prestazione degli uomini di Spalletti contro l’Inghilterra è stata troppo altalenante: ad un buon inizio (bagnato dal gol del vantaggio di Scamacca, dopo pregevole azione corale), ha fatto poi seguito una gestione imperfetta della partita, che ha portato gli azzurri a chiudersi troppo, senza sfruttare le buone opportunità avute sullo 0-1 per chiudere il match. Gli inglesi, facendo leva su ritmo, grinta e personalità, rimettevano dunque il naso fuori, grazie ad un rigore giustamente concesso per fallo di Di Lorenzo su Bellingham. Dal dischetto, Harry Kane non sbagliava, spiazzando Donnarumma.

Ripresa da incubo: Kane e Rashford inarrestabili

Tutto diverso nella ripresa, con l’Italia che scompariva incredibilmente e l’Inghilterra che aumentava i ritmi, facendo lievitare la sua prestazione. Già dopo dodici minuti dall’inizio del secondo tempo, ecco il gol del sorpasso inglese, al termine di un’irresistibile azione che faceva fuori tutta la difesa italiana (mal messa in campo), permettendo ad un arrembante Rashford di siglare il punto del 2-1 con un tiro secco che lasciava Donnarumma immobile.

Gli azzurri erano incapaci di reagire, con la retroguardia ancora in grossa difficoltà. Ed era ancora una ripartenza britannica a chiudere la gara: al ’77 uno scatenato Kane piazzava il gol del 3-1, tra l’esultanza del pubblico di Wembley. Una rete che, sommata alla vittoria di ieri sera dell’Ucraina per 1-3 sul campo di Malta, fa assumere alla classifica del gruppo queste caratteristiche: Inghilterra 16 punti (6 gare giocate), Ucraina 13 punti (7 gare giocate), Italia 10 punti (6 gare giocate), Macedonia del Nord 7 punti (6 gare giocate), Malta 0 punti (7 gare giocate).

Le parole del CT: “Giocato a viso aperto. Ma siamo stati superficiali”

Piuttosto rammaricato, al termine della gara, il CT Luciano Spalletti: “Alcune cose le abbiamo sbagliate, in altre siamo stati superficiali e loro hanno preso dei vantaggi da questo, essendo una squadra di rango – ha detto ieri a caldo il tecnico azzurro – Abbiamo cercato di fare pressione continua, abbiamo provato a condurre la partita giocandola a viso aperto e, in questa continuità, abbiamo perso qualche duello e qualche distanza. Qualificazione? Mi fido di questi ragazzi”. Come detto, saranno decisive le prossime due sfide, contro Macedonia e Ucraina a novembre. Per gli azzurri di Spalletti c’è ancora da soffrire.

