Ponte sullo Stretto, Salvini: “I lavori inizieranno entro l’estate 2024”

MADRID. – Stiamo lavorando giorno e notte perché i lavori partano entro l’estate del 2024 e finiscano nel 2032″. Lo annuncia il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini al quotidiano online Affaritaliani.it all’indomani del via libera del Consiglio dei ministri alla Legge di Bilancio per il prossimo anno, che include l’intera copertura, 12 miliardi di euro, per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Smentendo le voci di queste settimane, c’è la copertura per il collegamento Europa-Italia-Sicilia: aspettiamo le scuse di qualche grande analista… C’è un intervento sul canone Rai, che verrà tagliato sulle bollette degli italiani. Ora spero in una rapida approvazione, senza emendamenti da parte della maggioranza. L’opposizione invece farà il suo lavoro”, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dopo il Consiglio dei Ministri di ieri.

Una sfida per l’Italia

In merito ai costi e al cronoprogramma, Salvini durante un question time di qualche giorno fa, sottolineò che quella del ponte sullo Stretto è “una sfida per l’Italia, che ci porterà un valore aggiunto a livello nazionale e internazionale con pochi precedenti nella storia della Repubblica. Ricordo che per ogni miliardo speso in opere pubbliche si creano almeno 17.000 posti di lavoro veri in due terre affamate di lavoro, speranza, velocità e infrastrutture come Sicilia e Calabria.

Quindi è un’opera, dal mio punto di vista, assolutamente necessaria, che si inserisce in un contesto, dopo anni di incuria grazie a chi c’era prima, in cui stiamo investendo 18 miliardi su strade, autostrade e ferrovie in Sicilia e altri 18 miliardi su strade, autostrade e ferrovie in Calabria. Soprattutto nessuna opera sarà definanziata per costruire il ponte sullo Stretto, che alcune ricerche portano a un incremento del PIL, solo per le regioni Sicilia e Calabria, di 3 miliardi di euro all’anno”.

(Redazione/9colonne)