Israele, morto uno degli italo-israeliani dispersi

MADRID. – È deceduto Eviatar Moshe Kipnis, il cittadino italiano-israeliano di 65 anni irreperibile da sabato 7 ottobre, dopo l’attacco terroristico contro il kibbutz di Be’eri. Lo fa sapere il ministero degli Esteri italiano, confermando la notizia arrivata dalle autorità israeliane che hanno certificato il decesso attraverso l’esame del DNA. L’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv è in contatto con la famiglia per assicurare loro ogni possibile assistenza in questo difficile momento.

Nell’esprimere le condoglianze ai familiari del signor Kipnis, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ribadisce il massimo impegno del Governo per rintracciare gli altri due cittadini italo-israeliani tutt’ora irreperibili.

Sottosegretario Perego: “Massima attenzione per la sicurezza dei nostri soldati”

“C’è la massima attenzione per la sicurezza dei nostri soldati. Quando si sono verificati degli attacchi, seppure limitati, come per fortuna ancora sta accadendo, tra Eezbollah e l’esercito israeliano i soldati sono stati invitati a rifugiarsi nei bunker presenti nella base di Shama dove sono dislocati. In questo momento la valutazione è quella di mantenere il nostro presidio e valutare nei prossimi giorni, qualora ci fosse un’evoluzione, soprattutto con un possibile interessamento del fronte nord, quindi quello fra Israele – Ezbollah, scongiurando che questo ovviamente non accada anche grazie all’azione diplomatica in primis degli Stati Uniti, ma anche del nostro paese”, ha dichiarato il Sottosegretario alla difesa Matteo Perego a Cusano Tg in merito alla sicurezza del contingente italiano.

Ha poi proseguito: “L’Italia sta cercando di essere protagonista in questo senso. Non è infatti un caso che in passato le missioni militari più delicate, proprio quelle di intermediazione nel quadro medio orientale, siano state guidate dall’esercito e da generali italiani, proprio perché l’Italia ha mostrato sempre un certo equilibrio anche sul fronte medio orientale”.

(Redazione/9colonne)