Asesinado un niño musulmán en Chicago en un crimen de odio

CHICAGO – Un hombre de 71 años mató a un niño musulmán de seis años y dejó a su madre gravemente herida en las afueras de Chicago, en lo que las autoridades calificaron como un crimen de odio.

El autor del ataque, un arrendador identificado como Joseph M. Czuba, apuñaló a los inquilinos de su vivienda Hanaan Shahin y su hijo Wadea Al-Fayoume. El niño recibió más de 20 puñaladas y murió de camino al hospital al ser trasladado en condición crítica, mientras la madre sufrió una docena de heridas y se encuentra en el hospital, según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Will.

“Los detectives pudieron determinar que las dos víctimas de este brutal ataque eran el objetivo del sospechoso por ser musulmanas y por el actual conflicto en Oriente Medio entre Hamás e Israel”, añadió la nota.

El fiscal Michael Fitzgerald relató que Czuba estaba “enojado” con Shahin por “lo que estaba ocurriendo en Jerusalén” y aparentemente la apuñaló cuando ésta le propuso “rezar por la paz”.

La esposa del presunto asesino, Mary, le dijo a la policía que su esposo creía que serían atacados por personas de ascendencia árabe y había retirado dinero del banco “en caso de que las redes en Estados Unidos se cayeran”.

Czuba fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, agresión agravada con un arma mortal y dos cargos de crimen de odio.

El hombre fue presentado ante la justicia este lunes y el juez le negó la libertad previa al juicio.

El presidente Joe Biden dijo estar asqueado y conmocionado por el asesinato del niño y condenó todo acto de odio que van “contra los valores fundamentales de la libertad”.

“Como estadounidenses, debemos unirnos y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio. He dicho repetidas veces que no guardaré silencio ante el odio. Debemos ser inequívocos. No hay lugar en Estados Unidos para el odio contra nadie”, apuntó el mandatario.

Redacción Caracas