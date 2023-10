Bruxelles: ucciso l’attentatore, caccia a due complici

MADRID. – Secondo fonti non ufficiali, sarebbe morto in ambulanza l’attentatore che ieri, in nome dello stato islamico, ha ucciso a sangue freddo due tifosi svedesi a Bruxelles ferendo inoltre una terza persona. L’uomo è stato infatti intercettato questa mattina in un bar a Schaerbeek ed è stato colpito dal fuoco della polizia. Altre due persone sarebbero ricercate dalle forze dell’ordine.

Gli inquirenti hanno però sottolineato che al momento la persona in questione non è stata ufficialmente identificata come il tunisino 45enne Abdesalem Lassoued. Va però detto che l’uomo era in possesso del fucile d’assalto utilizzato durante l’attacco di ieri sera, come ha spiegato il ministro degli Interni belga Annelis Verlinden alla VRT, televisione pubblica fiamminga.

Secondo il ministro della Giustizia, Vincent Van Quickenborne, questo richiedente asilo è stato condannato in Tunisia “per reati di diritto comune”, ma non era stato denunciato per rischio terroristico. È stata effettuata una perquisizione durante la notte in un edificio nel comune di Schaerbeek a Bruxelles, identificato come suo possibile alloggio.

Nonostante la neutralizzazione del killer, in Belgio “Le misure di sicurezza restano attualmente in vigore: maggiore vigilanza e rafforzamento della presenza visibile della polizia”, scrive il centro nazionale di crisi sul suo account X aggiungendo che “Le misure saranno rivalutate in giornata”.

“Ieri sera è avvenuto un attentato terroristico nel cuore di Bruxelles che ha provocato l’uccisione di due cittadini svedesi. A nome del Parlamento europeo esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Il terrore e l’estremismo non possono infiltrarsi nelle nostre società. Abbiamo il diritto di sentirci sicuri e di vivere in sicurezza. Non lasceremo che l’odio vinca.

Dopo aver consultato le autorità nazionali e in coordinamento con le altre istituzioni dell’UE, il Parlamento europeo ha deciso di aumentare il livello di allerta fino ad arancione, per i nostri edifici a Bruxelles. Le istruzioni sono state comunicate ai deputati e al personale.

Siamo anche in contatto con i servizi di sicurezza federali belgi che valutano la situazione sul campo per eventuali ulteriori sviluppi. La morte dell’autore dell’attacco è stata confermata. I nostri pensieri vanno alle vittime e ai loro parenti. Auguro una pronta guarigione ai feriti”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante la plenaria.

