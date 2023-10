Lollobrigida: “Trimestre anti inflazione sta andando molto bene”

ROMA. – Il trimestre ‘anti inflazione’ sta andando “molto bene, hanno aderito in tanti. Avevamo lanciato con la carta ‘Dedicata a te’ con un coinvolgimento dei soggetti privati. I risultati sono stati davvero sorprendenti. Abbiamo avuto un coinvolgimento della grande e piccola distribuzione che ha contribuito in termini economici al sostegno alle famiglie che avevano più difficoltà”.

Lo ha detto il ministro dell`Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza Masaf-Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) sugli anticipi dei pagamenti diretti alle imprese nell`ambito della Pac.

“Anche in questa fase – ha aggiunto il ministro – l`azione anti inflattiva, per quanto possibile di contenimento dei danni correlati all`inflazione, sta funzionando. Io credo che i 32 soggetti che hanno partecipato insieme a me, al collega Urso e Meloni a questa azione, siano stati non solo coinvolti in maniera formale ma sostanzialmente, con una azione concreta”.

Inoltre, ha proseguito, “c’è anche un fattore emulativo: quando si vede che i corpi intermedi, la politica, lavorano in termini sistemici, un po` tutti si sentono coinvolti a fare il possibile per aiutare la nostra Italia, che significa ogni singolo imprenditore e cittadino”.

“Sulla carta ‘Dedicata a te’ abbiamo notato – ha spiegato Lollobrigida – dall`analisi ricevuta dalle associazioni e dalla grande distribuzione, che c’è stato un intervento che su questi settori è riuscito ad essere particolarmente incisivo”. “Gli acquisti maggiori vengono proprio da quelle filiere che noi avevano individuato come utili ad essere consumate, perché fanno bene (come ortofrutta in particolare) e le imprese a queste collegate. Quindi c’è stato un acquisto massivo con la carta esattamente di questi prodotti”, ha concluso il ministro.

