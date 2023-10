Calcio scommesse, Abodi: “Non credo a pene esemplari, ma giuste”

ROMA. – A Radio 24 il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, è tornato sul caso scommesse: “La Federazione, che è indubbiamente responsabile del sistema, ha fatto e fa corsi di formazione a tutti i ragazzi convocati nelle nazionali. Poi ci sono le responsabilità delle leghe, dei club e quelle individuali. Credo sia importante la gestione dello spogliatoio, avere con i ragazzi una relazione in grado di comprendere le situazioni di disagio”.

Sulla richiesta di dimissioni di Gravina dice: “Penso che in questo momento sembra quasi una richiesta per distrarre. Noi ci dobbiamo concentrare sull’affrontare il problema”. Infine: “Non credo in pene esemplari, ma in quelle giuste”, le sue parole.

(Adx /askanews)