Acnur estima llegada de 3.000 a 6.000 migrantes diarios a México

CIUDAD DE MÉXICO – La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) estimó que entre 3.000 y 6.000 migrantes diarios han llegado a la frontera sur de México desde agosto, en medio de la nueva ola migratoria.

«México y la región enfrentan un incremento significativo en el número de personas en situación de movilidad», advirtió la agencia un comunicado este lunes, al tiempo que pidió «fortalecer mecanismos que garanticen la no devolución de personas con necesidades de protección internacional».

«En 2023, más de 400.000 personas han atravesado la selva del Darién en Panamá. Se estima que, desde el mes de agosto, entre 3.000 y 6.000 personas llegan todos los días al sur de México, y en varias ciudades del país los albergues y otros espacios de recepción están saturados», agregó Acnur.

El organismo de la ONU afirmó que sus monitoreos evidencian que «una alta proporción de las personas en movilidad en la región huyen de sus países por motivos de violencia, inseguridad y persecución, por lo que pueden necesitar protección internacional como refugiados».

Acnur reconoció «los grandes desafíos» que el flujo migratorio representa para las fronteras mexicanas, pero pidió «asegurar que estos procesos se implementen en pleno respeto al Derecho Internacional de los Refugiados y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

«Ante la reanudación de las deportaciones de México a varios países, y para prevenir el riesgo de casos de devolución de personas con necesidades de protección internacional, Acnur recomienda que, previo a proceder con la deportación, se asegure que la persona no requiere protección internacional», indicó.

De su lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que haya un «desbordamiento» del flujo migratorio en el país, pese a admitir que ha crecido el número de extranjeros que atraviesan por territorio nacional para llegar a Estados Unidos. “Últimamente ha habido un incremento migratorio, primero bajó y ahora está subiendo”, acotó.

“Nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas porque trabajamos todos los días”, expresó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano recordó que el próximo domingo tendrá un encuentro con mandatarios de 11 países de la región en Palenque, Chiapas, sureste de México, para hablar de la problemática de la migración en la región.

“Estoy invitando a presidentes de países vecinos para analizar el problema y presentar un plan conjunto, con el propósito de bajar el flujo migratorio y ayudar nosotros, ayudarnos mutuamente para que no tengamos desgracias, para que no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran”, afirmó.

Redacción Caracas