Euro 2024, domani l’Italia sfida l’Inghilterra a Wembley in una gara dal sapore speciale 

MADRID. – Nonostante la tempesta per gli avvisi di garanzia che hanno turbato Coverciano nei giorni scorsi per la triste vicenda delle scommesse, l’Italia si tuffa nell’operazione Wembley con fiducia ed entusiasmo. Domani alle ore 20.45, nel tempio londinese del calcio, attesa sfida all’Inghilterra, capolista del Gruppo C delle qualificazioni al Campionato Europeo del 2024.

In classifica è caccia agli inglesi

L’iniezione di fiducia è arrivata dalla netta vittoria di sabato scorso contro Malta: un 4-0 che consente agli azzurri di preparare nel giusto modo, soprattutto da un punto di vista psicologico e del morale, la sfida di domani agli inglesi. La classifica del girone è molto corta (Inghilterra 13, Ucraina e Italia 10, Macedonia del Nord 7, Malta 0): logico pensare che un successo a Wembley porterebbe l’Italia in testa al gruppo, ex aequo proprio con gli inglesi.

Spalletti non nasconde le difficoltà di una partita nella quale si va ad affrontare una nazionale, quella inglese, che fin qui ha recitato la parte del leone, facendo (quasi) percorso netto, con 4 vittorie e un pareggio nelle cinque gare disputate, realizzando la bellezza di 16 gol, con una straordinaria media di più di tre gol a partita messi a referto.

Ma gli azzurri, a Wembley, avranno anche importanti carte da giocare: se è vero che hanno perso Tonali e Zaniolo per le note vicende e che anche Chiesa non ci sarà per problemi fisici, ecco che il CT Spalletti potrà contare però sui ritrovati Bonaventura e Berardi, mattatori della gara contro Malta.

Anche per questo, nella conferenza stampa post-partita del match contro Malta, il CT Luciano Spalletti aveva dichiarato che “la partita di Wembley ci dirà quale sarà il nostro futuro”. La selezione di Gareth Southgate è reduce dalle due amichevoli vinte contro Scozia (1-3) e Australia (1-0) e domani a Wembley potrà contare sul caloroso supporto del numeroso pubblico di casa.

Domani in campo nel ricordo del trionfo 2021

Inghilterra-Italia è una classica del calcio europeo. La statistica dei match ufficiali tra le due Nazionali è ampio e in sostanziale equilibrio: 31 le partite giocate, con 11 vittorie dell’Italia, 11 pareggi e 9 successi della Nazionale dei Tre Leoni, l’ultimo dei quali al Maradona nel 2-1 dell’andata nelle qualificazioni.

L’Italia, però, ha ricordi decisamente felici a Wembley, dove due anni fa vinse l’Europeo proprio contro la formazione inglese: dopo il vantaggio di Shaw, la formazione allenata Roberto Mancini pareggiò con Bonucci, per poi trionfare ai rigori, grazie alla parata di Donnarumma su Saka.

Queste le probabili formazioni della sfida di domani sera:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Guehi, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Maddison; Kane. CT: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Kean, Raspadori. CT: Spalletti.

(Redazione/9colonne)