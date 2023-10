Jesús María Casals invita a partecipare alle “primarie” di domenica 22 ottobre

MADRID – È ormai tutto pronto, nonostante i tanti ostacoli incontrati lungo il percorso. Gli oltre tremila centri di votazione, allestiti in tutto il Paese, apriranno puntualmente le porte per permettere ai venezuelani iscritti nelle liste elettorali dell’Opposizione, di eleggere il candidato dell’unità alle prossime presidenziali.

Jesús María Casals, presidente della “Commissione Nazionale delle Primarie” ha invitato i venezuelani a non mancare all’appuntamento di domenica prossima, 22 ottobre. E sottolineato l’importanza dell’evento per la ricostruzione democratica del Paese.

Il presidente della “Commissione Nazionale delle Primarie” ha spiegato che, in collaborazione con associazioni politiche e della società, è stato possibile allestire seggi in praticamente tutta la geografia nazionale. E ha invitato coloro che ancora hanno dubbi su dove votare, a consultare il motore di ricerca “buscadorprimaria2023.com”. È sufficiente inserire la data di nascita e il numero di carta d’identità, per ottenere informazioni circa il centro elettorale. Invece, a coloro che hanno aggiornato i propri dati sull’applicazione web della Commissione per votare all’estero, sarà chiesto anche di inserire un codice aggiuntivo.