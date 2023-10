Baseball: Navegantes del Magallanes presentano le nuove divise per la stagione 2023-2024

CARACAS. – Manca meno di una settimana per l’inizio della stagione 2023 – 2024 della “Liga Venezolana de Béisbol Profesional” (LVBP) e i tifosi attendono con ansia quel primo acuto di “play ball”. Ma, come accade in tutti gli sport, oltre al calendario ed i nuovi acquisti, c’é una cosa che i “fanáticos” non vedono l’ara che vengano svelate: le nuove divise.

Con un video postato sui social, i Navegantes del Magallanes hanno presentato la nuova pelle con cui i suoi giocatori andranno a caccia del 14º scudetto della LVBP.

Le prime maglie della “Nave Turca” sono le tradizionali: la prima bianca con strisce azzurre e la seconda grigia con la parola Magallanes scritta in gialloblu. Nel video che inizia con la nota canzone della Billos Caracas Boy’s: “Magallanes será campeón” posano con la nuova casacca campioni del calibro di Erick Leal, Renato Núñez ed Alberth Martínez. Entrambe le maglie sono le tradizionali dei “Bucaneros”.

Mentre la terza, che fino alla scorsa stagione era granata passa al color blu scuro con dettagli in bianco e i numeri saranno in giallo.

I Navegantes del Magallanes inizieranno la loro corsa verso il 14º scudetto sabato 21 ottobre, quando alle 19:00 (ora del Venezuela), ospiteranno le Águilas del Zulia nello stadio José Bernardo Pérez della cittá di Valencia. Mentre la prima sfida tra gli “Eternos Rivales de la pelota venezolana” é in programma per giovedí 26 ottobre, quando i Leones del Caracas ospiteranno nello stadio Monumental “Simón Bolívar” nel rione La Rinconada i “Turcos”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)