Parigi 2024: Conmebol annuncia le date e le sedi del Pre-olimpico

CARACAS. – La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha ufficializzato le date e le sedi del Preolímpico 2024, che per la prima volta nella storia si disputerá in Venezuela.

“Caracas, Valencia e Barquisimeto si preparano per la grande festa del calcio” si legge sull’account “X”, ex Twitter, della Conmebol. Il torneo che radunerá le 10 nazionale della zona Sudamericana si svolgerá tra sabato 20 gennaio e domenica 11 febbraio. Mentre gli stadi che faranno da cornice a questo affascinante evento sportivo saranno: stadio Olímpico della UCV, stadio Misael Delgado della cittá di Valencia e Metropolitano di Cabudare.

Le nazionali Under 23 di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela andranno a caccia dei due ticket messi in palio per i Giochi Olimpici Parigi 2024. Il sorteggio dei due gironi di cinque squadre si svolgerá prima della fine del 2023.

L’ultima edizione del torneo che precede i giochi a cinque cerchi si é svolta in Colombia e le nazionali che portarono a casa i tagliandi per le Olimpiadi sono state l’Albiceleste e la Canarinha.

Venezuela era stata designata come sede del Pre-olimpico nel mese di luglio 2022 dal presidente della Conmebol, Alejandro Domínguez.

L’unica volta che la Vinotinto del calcio é riuscita a giocare all’ombra del sacro fuoco olimpico é stato nell’edizione di Mosca 1980.

Nel torneo olimpico di calcio, la nazionale vinotinto affrontó URSS, Cuba e Zambia, perde contro le prime due, ma batte 2-1 gli africani. Il successo vale il terzo posto in classifica, con 2 punti, ma non basta ad accedere ai quarti di finale. Nella rosa dei 17 convocati del mister Manuel Plascencia che volarono in terra soviética spiccava il nome dell’italo-venezuelano Mauro Cichero (padre delle due ex stelle della Vinotinto: Gabriel ed Alejandro).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)