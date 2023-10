Qualificazioni Euro 2024, domani per l’Italia contro Malta obbligatorio vincere 

MADRID. – Obiettivo Campionato Europeo: la Nazionale italiana affronta Malta domani sera, allo stadio san Nicola di Bari. Una gara importante per agguantare la qualificazione ad Euro 2024, evento nel quale gli azzurri si presentano (o si potrebbero presentare) da campioni in carica.

Italia, obiettivo secondo posto in solitudine

In seno al Gruppo C si respira grande equilibrio, con la classifica che vede l’Inghilterra in testa con 13 punti, seguita dal terzetto Italia, Ucraina e Macedonia del Nord a 7 e Malta a 0. Gli uomini di Spalletti sono dunque secondi, ma con una gara in meno rispetto a tutte le rivali.

Facile comprendere come, un successo in terra barese (dove la Nazionale manca da circa 7 anni), potrebbe aprire all’Italia le porte del secondo posto solitario in classifica (al Campionato Europeo si qualificano direttamente le prime due), soprattutto se Ucraina e Macedonia del Nord, che si affrontano sempre domani sul neutro di Praga, dovessero pareggiare. Il tutto alla vigilia del big match contro l’Inghilterra capolista, in programma a Wembley martedì prossimo.

Gli Azzurri, reduci dal pareggio in Macedonia e dalla vittoria casalinga contro l’Ucraina, ospitano domani Malta, che chiude la classifica del Gruppo C con zero punti raccolti in cinque partite. La nazionale isolana allenata dall’italiano Michele Marcolini, fin qui ha dunque sempre perso, realizzando una sola rete e subendone ben 11. Non certo, almeno sulla carta, un impegno probante per l’Italia, con Malta che aveva ceduto agli Azzurri anche nella gara di andata, disputata lo scorso marzo, e vinta per 2-0 con i gol di Retegui e Pessina.

Vigilia tesa, ma Spalletti rassicura: “Siamo una squadra fortissima”

Ma non è certo una vigilia facile per il nuovo CT Luciano Spalletti, alle prese con numerose defezioni illustri, come quelle di Zaniolo e Tonali, i quali sono stati rimandati a casa a seguito dell’inchiesta sulle scommesse sulle piattaforme illegali. In più ha dato forfait anche Federico Chiesa, alle prese con alcuni problemi fisici. Novità dell’ultim’ora è la convocazione del romanista El Shaarawy, che è a Bari e già si è messo a disposizione di Spalletti.

Nella tradizionale intervista della vigilia, oggi il Commissario Tecnico ha cercato di rasserenare l’ambiente. Parlando delle ultime defezioni, Spalletti ha detto: “Perdiamo due campioni: Zaniolo è un giocatore straordinario, Tonali ha forza e continuità. Spero di rivederli in allenamento il prima possibile ma gli altri che sono qua sono altrettanto validi. Rimaniamo una squadra fortissima”. Calcio d’inizio al San Nicola domani, alle ore 20,45. Queste le probabili formazioni della gara:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Mancini, Biraghi; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Scamacca, Raspadori.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S.Borg, J.Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko.