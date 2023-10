Atletica: venezuelana Yulimar Rojas tra le nominate al premio della World Athletics

CARACAS. – La saltatrice venezuelana Yulimar Rojas continua a macinare record e mettere in bacheca riconoscimenti. La World Athletics ha appena diramato la lista delle nomination per il titolo di “Atleta dell’Anno” e non poteva mancare il nome della “Regina del salto triplo”.

In questo 2023, la sportiva nata a Caracas il 21 ottobre 1995, grazie ai suoi salti ha fatto risuonare il “Gloria al bravo pueblo” nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe” a El Salvador e nel Mondiale di Atletica di Budapest. Va segnalato che il titolo nella kermesse iridata é stato il quarto in carriera.

La nomination al titolo di “Female Athlete of the Year” é stata resa nota tramite i social dalla World Athletics.

Oltre alla Rojas, sono in corsa per portare a casa questo premio: la maratoneta etiope Tigist Assefa (vincitrice della maratona di Berlino dove ha stabilito il primato mondiale), la neerlandese Femke Bol (Campionessa mondiale dei 400 metri ostacoli con record mondiale dei 400 metri indoor), la giamaicana Shericka Jackson (Campionessa del mondo nei 200 metri e medaglia d’argento nei 100 metri, a cui si aggiungono i titoli della Diamond League nei 100 e 200 metri), la keniota Faith Kipyegon (Campionessa del mondo nei 1.500m e 5.000m, record del mondo nei 1.500m), la giavellottista giapponese Haruka Kitaguchi (Campionessa del mondo e Campionessa della Diamond League), l’ucraniana Yaroslava Mahuchikh (Campionessa del mondo e campionessa della Diamond League nel salto in alto), la spagnola Maria Perez (Campionessa mondiale di marcia sui 20 km e 35 km e record mondiale nella marcia su 35 km), l’etiope Gudaf Tsegay (Campionessa del mondo nei 10.000 m e campionessa della Diamond League nei 5.000 m con record mondiale), la statunitense Sha’Carri Richardson (Campionessa del mondo nei 100 m e medaglia di bronzo mondiale nei 200 m), la bahreinita Winfed Yavi (Campionessa del mondo e campionessa della Diamond League nei 3.000 metri ostacoli).

Per definire la vincitrice sarà necessario aspettare la votazione fino al 28 ottobre. A questo suffragio parteciperanno il World Athletics Council e la World Athletics Family che voteranno via e-mail, mentre i tifosi potranno votare online tramite le piattaforme di social media della World Athletics.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)