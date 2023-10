Il governo incassa l’ok su Nadef e scostamento, ora si pensa alla manovra

MADRID. – Il governo incassa il doppio ok di Camera e Senato, tanto sulla nota di aggiornamento al Def quanto sullo scostamento di bilancio. Il quadro macroeconomico tendenziale rivisto nel documento presenta alcune correzioni al ribasso nelle previsioni di crescita del PIL per il 2023 e il 2024, principalmente a causa di dati congiunturali peggiori delle aspettative e dell’incertezza nel contesto internazionale.

Tuttavia, le previsioni per il 2025 rimangono invariate, mentre quella per il 2026 è rivista leggermente al rialzo. La Nadef riflette un costante miglioramento dell’indebitamento netto in rapporto al PIL nel periodo 2023-2026, sebbene con previsioni meno positive rispetto al DEF 2023. Il saldo primario migliora nel quadriennio considerato, passando da -3,8 per cento del PIL a -1,5; nel 2024, è previsto un ulteriore miglioramento e diventerebbe positivo a partire dal 2025, raggiungendo l’1,6 per cento nel 2026. Il quadro programmatico prevede obiettivi di deficit in rapporto al PIL più elevati rispetto alle previsioni tendenziali, con spazi finanziari disponibili per il Governo per finanziare misure di bilancio.

Nella relazione annessa il Governo ha richiesto l’autorizzazione al Parlamento per uno spazio di manovra aggiuntivo del valore di 15,7 miliardi in termini di indebitamento al fine di adottare misure di supporto all’economia, come la riduzione del cuneo fiscale e la riforma fiscale: misure che entreranno nella legge di bilancio che sarà al centro del prossimo Consiglio dei ministri, che potrebbe essere convocato già per lunedì mattina.

“Prudenza realista”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso delle audizioni aveva parlato ancora di “prudenza realista”, nonostante lo scostamento, sottolineando che “le esigenze e gli scenari che abbiamo dovuto fronteggiare finora hanno richiesto di compiere scelte molto difficili, sempre finalizzate ad assicurare condizioni adeguate a promuovere una crescita sostenibile e duratura della nostra economia”.

Ma le opposizioni parlano sostanzialmente di “una scatola vuota”: il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte spiega che “non possiamo condividere l’impianto e il contenuto di una manovra economica che non preannuncia nessuna misura per la crescita e degli investimenti di cui ha bisogno il paese, che non risolve neanche il problema del caro prezzi”. Voto contrario anche da parte del Pd perché, aggiunge Antonio Misiani, “siamo di fronte a una Nadef debole e fragile, scritta sulla sabbia e lo scostamento di bilancio viene richiesto al Parlamento per i motivi sbagliati. Per mesi ci hanno raccontato che l’economia italiana andava bene, meglio del resto d’Europa, poi a Cernobbio Giorgetti ha suonato il contrordine e ha detto che l’economia si è fermata e la coperta è corta”.

(Redazione/9colonne)