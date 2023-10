Baseball: manca sempre meno all’acuto di Play Ball nella LVBP

CARACAS. – Come abbiamo detto in diverse occasioni, il baseball, o come viene chiamato in Venezuela “la pelota”, é lo sport nazionale: é una passione senza limiti, un amore, un’unione, un divertimento da vivere accompagnato dalla bibita di preferenza ed un panino.

Da 77 anni, ogni anno, i tifosi venezuelani attendono con ansia l’acuto di “play ball” per vivere accanto alla radiolina e adesso con le nuove tecnologie tramite le app o i diversi social network le giocate dei propri beniamini.

Da quel primo scudetto vinto dai Sabios de Vargas contro il Cervecerías Caracas undici squadre sono salite sul trono dei vincitori. La squadra che piú volte ha intonato il grido di “¡Campeones!” sono i Leones del Caracas con 21 (3 di questi sotto la denominazione di Cervecerías). I “melenudos” sono i campioni in carica ed hanno interrotto un digiuno che durava ben 13 anni, casualmente da quando gli erano stati assegnati i titoli del “Cervecerías”.

Alle spalle dei “capitalinos” nell’albo d’oro ci sono gli acerrimi rivali: i Navegantes del Magallanes con 13, poi i Tigres de Aragua con 10 (la maggior parte conquistati in questo secolo con Buddy Bailey come manager), i Tiburones de La Guaira con 7 (a secco da 37 anni), Cardenales de Lara ed Águilas del Zulia con 6. A quota 4 ci sono Industriales de Valencia (squadra scomparsa) e Caribes de Anzoátegui. Chiudono la classifica Sabios del Vargas con 2 e la coppia Indios de Oriente e Pastora con 1. Queste ultime tre non esistono piú.

Non resta che attendere al prossimo 21 ottobre, quando sono in programma le gare: Caribes – Leones (stadio Monumental), Águilas – Magallanes (stadio José Bernardo Pérez), Tigres – Tiburones (Forum La Guaira) e Caribe – Cardenales (stadio José Antonio Gutiérrez). Ma sicuramente la sfida piú attesa da una gran parte dei sostenitori della “pelota” sará quella del 26 ottobre che metterá sul diamante del Monumelt: Magallanes – Caracas, i grandi rivali della LVBP.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)