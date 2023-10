Serie A, cambio della guardia in vetta: il Milan supera l’Inter. Juve e Fiorentina in agguato

MADRID. – Cambio della guardia in vetta alla classifica della Serie A dopo l’8°giornata: il Milan si prende il primato scavalcando l’Inter, mentre dietro scalpitano Juventus e Fiorentina, con Napoli e Atalanta che rallentano vistosamente il passo. Risale a suon di gol la Roma, alla sua terza vittoria consecutiva tra campionato e coppa.

Black out Inter, Milan bravo e fortunato col “portiere” Giroud

Nella gara di sabato scorso a San Siro, l’Inter è stata di nuovo bloccata dagli avversari: dopo la sconfitta di dodici giorni fa contro il Sassuolo, ancora delusione casalinga per la squadra di Inzaghi, fermata sul pari (2-2) dal Bologna. E pensare che, nelle fasi iniziali, i nerazzurri hanno dato l’impressione di poter chiudere in fretta la pratica: già dopo una decina di minuti erano avanti con i gol di Acerbi e del solito Lautaro.

Poi, l’improvviso e duraturo black-out, che consentiva ad un Bologna sfrontato di impattare sul pareggio, con i gol di Orsolini su rigore e Zirkzee. I nerazzurri devono cedere dunque la testa della classifica ai cugini del Milan, vittoriosi con un pizzico di fortuna a Marassi contro un buon Genoa.

Partita intensa ed in equilibrio fino ai minuti finali, quando Pulisic si girava in area rossoblù, realizzando il gol del vantaggio (secondo i genoani, aiutandosi con un tocco di mano, ma il Var dopo lunga riflessione, decideva di convalidare). Ma le emozioni non erano finite, visto che per un brutto fallo in uscita, il portiere Maignan veniva espulso dall’arbitro che, anche qui, non aveva visto nulla ma che, stavolta, veniva corretto dal Var.

In porta, esaurite le sostituzioni a disposizione di Pioli, andava addirittura Olivier Giroud, parando all’ultimo secondo una punizione dal limite di Gudmundsson, con la palla che poi colpiva la traversa. Bravo e fortunato, questo Milan, ora nuovo capolista del campionato.

Fiorentina perfetta a Napoli: fischi per la squadra di Garcia

Gli azzurri sono stati sconfitti al Maradona da un’ottima Fiorentina, che ha battuto il Napoli sul piano del gioco (1-3). Di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez le reti viola, inframezzate dal momentaneo pari su rigore di Osimhen. Alla fine della gara, fischi per Garcia e per la sua squadra da parte dei tifosi di casa. Vince la Lazio in casa contro l’Atalanta, che ha la bravura di riacciuffare i laziali sul 2-2 dopo l’autorete di De Ketelaere e il gol di Castellanos (a segno Ederson e Kolašinac). Nel finale segna Vecino (3-2).

La Juve conquista il derby. Roma straripante a Cagliari

Nessun problema per la Juventus nel derby contro il Torino: è da tempo immemore che, nella stracittadina piemontese, i tifosi granata aspettano un acuto della loro squadra, che invece viene puntualmente battuta. E, sabato scorso, la tradizione è stata confermata: allo Stadium i bianconeri si sono imposti per 2-0, grazie alle reti di Gatti e Milik. Senza Chiesa e Vlahovic, Allegri ha ritrovato nel polacco il suo efficace bomber di scorta.

Prestazione autoritaria della Roma a Cagliari: i giallorossi, incuranti della “fake news” che avrebbe voluto Mourinho sull’orlo dell’esonero, si impongono sull’isola per 1-4, con una doppietta del solito Lukaku (arrivato a 5 gol in campionato), Aouar e Belotti. I capitolini risalgono in classifica, anche se perderanno Dybala per circa una ventina di giorni (stiramento al collaterale). Situazione difficile per il Cagliari, che rimane ultimo e senza vittorie, così come quella della Salernitana, travolta 3-0 a Monza. L’allenatore campano Paulo Sousa è vicino all’esonero.

Botta e risposta e 1-1 finale a Lecce, dove i salentini interrompono la serie negativa di due sconfitte consecutive andando ad impattare contro il Sassuolo. Nella gara della paura, Empoli e Udinese scarabocchiano uno scialbo 0-0, con i problemi che, per entrambe le squadre, rimangono immutati.

