Capriles si fa da parte, non parteciperà alle primarie

CARACAS – Henrique Capriles Radonski ha fatto un passo indietro. Non parteciperà alle “primarie” dell’Opposizione.

Capriles, che è stato Governatore dello Stato Miranda e presidente del Parlamento, ha informato della sua decisione dopo averla maturato a lungo. Ha commentato che sostiene l’unità dell’Opposizione e che, con il suo gesto, vuole fare spazio ad una candidatura viabile.

– Non possiamo permettere che trascorri il tempo nella speranza che possa cambiare qualcosa – ha commentato riferendosi alla sua ineleggibilità, decisa del Tribunale Supremo di Giustizia.

Capriles, non molto tempo fa, aveva ricevuto l’appoggio di Manuel Rosales. Questi, dopo aver annunciato la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alla presidenza, aveva invitato i simpatizzanti del suo partito a votarlo. Capriles, dal canto suo, non ha dato, almeno per il momento, indicazioni ai suoi simpatizzanti. L’invito rivolto ai venezuelani, comunque, è stato quello a partecipare alle primarie.

L’ex presidente del Parlamento non è l’unico candidato ineleggibile che si presenta alle “primarie” dell’Opposizione. Lo sono anche Maria Corina Machado e Freddy Superlaro. Machado e Superlaro hanno deciso di sfidare la decisione del Tribunale Supremo Elettorale e candidarsi nonostante tutto.

Maria Corina Machado è considerata la favorita. Esponente della destra radicale venezuelana, corre il rischio, nel caso fosse eletta candidata dell’Opposizione, di vedere la sua candidatura bocciata dal Consiglio Nazionale Elettorale, l’ente preposto ad organizzare le elezioni in Venezuela e incaricato di vagfliare la legittimità di tutti i candidati.

Redazione Caracas