Pichetto: “In arrivo il decreto sull’eolico offshore, non solo elettrico per decarbonizzare”

MADRID. – È in arrivo il decreto sull’eolico offshore. Ad annunciarlo è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un videomessaggio recapitato al Forum italiano sugli investimenti nelle energie rinnovabili, dove il Ministro ha evidenziato l’importanza cruciale di questa nuova iniziativa nel panorama energetico italiano ed europeo.

“A breve presenterò il provvedimento sull’eolico offshore, una grande opportunità per il nostro paese con tanto male”, ha dichiarato il Ministro Pichetto. Il provvedimento si concentrerà sull’individuazione di vaste aree dedicate in mare, le quali permetteranno l’impegno dei grandi gruppi nel settore eolico offshore, consentendo, al contempo, grandi produzioni di energia senza impatti significativi sul paesaggio circostante.

L’annuncio del decreto rappresenta un passo importante verso la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra. L’eolico offshore, in particolare, offre l’opportunità di sfruttare l’energia eolica proveniente dal mare, sfruttando al meglio le risorse naturali del paese. L’Italia, con il suo vasto litorale, è ben posizionata per trarre vantaggio da questa fonte di energia pulita e sostenibile.

Il dovere della transizione

Per Pichetto “la transizione non è solo un obiettivo dell’Unione europea: è un dovere verso i più giovani”. Ma è anche “una grossa opportunità per l’economia, anzi sarà il motore dell’economia del futuro. Green economy e sostenibilità rafforzano la competitività e la capacità delle aziende di rispondere alle crisi. Quelle green sono imprese più solide e a prova di futuro innovano ed esportano di più. Nel sistema Italia abbiamo esperienza, professionalità, talenti. In grande quantità in questo settore”.

Il ministro ha ricordato come l’Italia punti a diventare un hub energetico verso il Nord Europa, “ma non solo per il gas ma anche per l’elettricità rinnovabile e l’idrogeno verde. In passato abbiamo maturato ritardi, ma stiamo recuperando il tempo perduto e cerchiamo soluzioni sostenibili dal punto di vista ecologico ma anche dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista sociale”.

Infine, un passaggio importante sulla mobilità elettrica: nel piano nazionale integrato energia clima “c’è anche la mobilità elettrica che però non riteniamo l’unico modo per togliere il carbonio dai trasporti. Ma l’elettrico sarà comunque protagonista nei prossimi anni, dunque proseguiremo con l’installazione delle colonnine di ricarica in modo celere ma comunque ragionato”. Proprio ieri il Mimit ha stanziato 80 milioni di euro per il prossimo biennio, per l’installazione di impianti domestici di ricarica elettrica.

