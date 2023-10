Ucraina, Zelensky a Granada per il vertice Cpe: “Salvare l’unità dell’Europa”

MADRID. – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al suo arrivo al Palazzo dei Congressi di Granada, dove si tiene il vertice della Comunità politica europea (CPE), al quale partecipano cinquanta capi di Stato e di governo, ha dichiarato che il suo obiettivo principale è quello di “salvare l’unità non solo dei paesi dell’UE, ma di tutta l’Europa” di fronte agli attacchi della Russia, che “cerca di interrompere il sostegno all’Ucraina con tutti i mezzi, comprese le campagne di disinformazione”.

Quando gli è stato chiesto se abbia paura di uno stop alle forniture americane, il presidente ha risposto che “è troppo tardi per avere paura”, dicendosi certo che l’attuale incertezza sull’appoggio Usa è dovuta al “periodo elettorale” che stanno attraversando gli Stati Uniti.

Al suo arrivo a Granada per il vertice della Cpe, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che la Spagna è favorevole all’ampliamento dell’UE che dovrebbe dunque passare da 28 a 35 membri, compresa l’Ucraina. Sanchez avrà un incontro bilaterale col presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Von der Leyen e Michel: “Gli Usa non abbandoneranno Kiev”

Da Granada per il vertice della Cpe, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è detta fiduciosa che gli Usa continueranno a sostenere Kiev. “Qui nell’Unione europea – ha aggiunto – stiamo lavorando su un pacchetto di 50 miliardi di euro per l’Ucraina per gli anni dal 2024 al 2027. Questo è molto importante perché l’Ucraina ha bisogno di prospettive certe e affidabilità nel sostegno diretto al bilancio”, ha aggiunto la presidente della Commissione.

Dello stesso parere Charles Michel, il quale ha detto di essere rassicurato dalle parole del presidente Usa Joe Biden sul sostegno a Kiev. “Riteniamo che la sua leadership personale, il suo impegno personale per garantire che gli Stati Uniti sostengano l’Ucraina per tutto il tempo necessario, aiuteranno il paese invaso nel lungo periodo”.

Con Biden, “lavoriamo a stretto contatto”, ha detto Michel. Per il presidente del Consiglio europeo, il quale il vertice odierno in Spagna “sarà l’occasione per avvicinare il continente europeo ad obiettivi comuni”.

Meloni incontra Zelensky: “Sostegno italiano a 360 gradi”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Granada un cordiale incontro con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il Presidente Meloni – fa sapere Palazzo Chigi – ha confermato il continuo e convinto sostegno a 360 gradi del Governo italiano alle autorità ucraine per la difesa delle infrastrutture critiche e per le esigenze di Kiev in vista della stagione invernale finché sarà necessario e con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva.

Il Presidente Zelensky ha ringraziato il Presidente del Consiglio e il Governo italiano per il supporto da sempre assicurato alle Istituzioni e alle popolazioni ucraine. I due leader hanno discusso anche di come garantire sostegno in tema di iniziativa sul grano a favore dei paesi africani che stanno affrontando una crescente crisi alimentare.

