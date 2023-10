Pallacanestro: ecco le avversarie della Vinotinto femminile nel Preolimpico

CARACAS. – Tra il 9 e 12 novembre il “Coliseo Iván de Bedout” della cittá di Medellín ospiterá il “Pre-Clasificatorio Olímpico”, torneo che assegnerá due ticket per il “Preolimpico” verso Parigi 2024. Tra le partecipanti sul parquet ci sará la Vinotinto femminile dei Canestri che dovrá affrontare Canadá, Colombia e Porto Rico.

Le venezuelane inizieranno il torneo affrontando, il 9 novembre, la nazionale della foglia d’acero. Il giorno dopo se la vedranno con le portoricane. Il 12 novembre ci sará la sfida con le neogranadine.

Stando al regolamento del “Pre-Clasificatorio Olímpico”, le prime due della classe si qualificheranno per il “Preolimpico” dove se la vedranno con Brasile e Stati Uniti. Questo torneo é in programma nel mese di febbraio del 2024 in una sede ancora da definire.

Prima di partecipare al “Pre-Clasificatorio Olímpico”, la Vinotinto femminile dei canestri sará impegnata nei Juegos Panamericanos dove affronterá Colombia, Brasile e Messico.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)