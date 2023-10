Tennis, Sinner batte Medvedev e conquista Pechino

MADRID. – Con un doppio e tiratissimo 7-6 Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e conquista il torneo ATP 500 di Pechino. Si tratta del primo successo del tennista altoatesino contro il russo, che lo aveva superato nei sei precedenti incontri. Per Sinner si tratta del nono trionfo in un torneo APT in carriera, il terzo della stagione dopo le vittorie a Montpellier e Toronto.

Sinner da lunedì salirà al quarto posto della classifica mondiale, miglior risultato di sempre per un tennista italiano nell’era Open, eguagliando Adriano Panatta. Va detto che nell’era pre Open Nicola Pietrangeli fu per due anni (’59 e ’60) il terzo miglior singolarista del mondo.

Con la vittoria nel torneo di Pechino Sinner eguaglia Fabio Fognini nel numero APT vinti, nove per entrambi. Davanti a Sinner e Fognini adesso c’è solo Adriano Panatta con 10 torni vinti in carriera. Ormai quasi sicuro anche l’approdo di Sinner alle ATP Finals di Torino.

