Calcio Femminile: al via la Coppa Libertadores, il Caracas di Tropiano in campo contro l’Atletico Nacional

CARACAS – Ci eravamo lasciati con il Caracas dell’italo-venezuelano Gimmino Tropiano che faceva il giro del campo di Camuri Chico festeggiando il sesto scudetto della Liga Futve Femenina. Dopo poco piú di un mese, la formazione allenata da Tropiano sará impegnata nella “Copa Libertadores Femenina”, torneo che andrá in scena in Colombia.

Le “Rojas del Ávila” sono state inserite nel girone A insieme a Palmeiras (Brasile), Barcelona (Ecuador) e Atlético Nacional (Colombia). Il percorso delle “Rosse” iniziará domani, alle 18:30 (ora di Caracas), affrontando le padrone di casa sul campo del Pasqual Guerrero della cittá di Cali.

Negli altri gruppi della Coppa Libertadores Femminile ci sono Independiente de Santa Fe (Colombia), Olimpia (Paraguay) Universitario de Deportes (Perú) e Universidad de Chile (Cile) nel B. Mentre nel “C” si affronteranno: Corinthians (Brasile), Colo Colo (Cile), Always Ready (Bolivia) e Libertad Limpeño (Paraguay). Infine nel “D” ci saranno: Boca Juniors (Aargentina), América de Cali (Colombia), Club Nacional (Uruguay) e SC Internacional (Brasile).

Come di consueto, le favorite alla vittoria finale sono le squadre brasiliane: 11 della 14 edizioni disputate della “Copa Libertadores” Femminile sono state vinta da squadre della terra dei “verdeoro”. Le uniche squadre che sono riuscite ad intrufolarsi nell’albo d’oro sono Colo Colo (Cile), Atlético Huila (Colombia) e Sportivo Limpeño (Paraguay).

Le brasiliane del Palmeiras arrivano a questa edizione con l’obiettivo di bissare il successo della passate edizione, quando hanno superato per 4 – 1 in finale le argentine del Boca Junior, aggiudicandosi per la prima volta la Coppa Libertadores. Un gradino piú giú ci sono le ragazze del Corinthians ed Internacional, poi ci sono Boca Juniors, América de Cali, Santa Fe ed il Nacional.

Per il Caracas questa sará la sesta partecipazione nella “Copa Libertadores Femenina”. La squadra allenata da Tropiano vuole migliorare la prestazione del 2014 in Brasile quando arrivò fino in finale. In quell’occasione la formazione capitolina affrontó Colo – Colo (vittoria 3-2), Centro Olímpico (pareggio 2-2), Colón (successo per 4-3), Formas Intimas (successo 6-5 ai calci di rigore, 2-2 nei tempi regolamentari). L’unica sconfitta della squadra venezuelana arrivó in finale: ko 5-1 con le brasiliane del Sao José.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)