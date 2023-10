Golf: venezuelana Tablante vince il bronzo nel Sudamericano Prejuvenil

CARACAS. – Giungono ottime notizie dal “Sudamericano Prejuvenil de Golf”, la venezuelana María Mercedes Tablante ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria individuale femminile. L’evento continentale si é svolto nel “Club de Polo y Equitación San Cristóbal” di Santiago del Cile.

Tablante ha chiuso nella terza posizione, con 300 colpi, con round di 82, 73, 71 e 74 per finire ad un solo posto della peruviana Alexandra Snyder che si é appesa al collo l’argento. Sul gradino piú alto del podio é salita la padrona di casa Colomba Vassallo.

“Sono felice per il risultato. L’ultima giornata del Sudamericano Prejuvenil é stato un po’ difficile perché al principio mi sentivo rilassata e non avevo niente da perdere, ma si tanto da vincere. Ma alla fine, la pressione ha influito un po’ però sono riuscita a chiudere bene e sono molto orgogliosa di questo. Ho lavorato sodo per portare a casa questa medaglia” si legge nel comunicato stampa della Federación Venezolana de Golf.

Nel torneo misto, la delegazione venezuelana ha chiuso al terzo posto il Sudamericano Prejuvenil grazie alla coppia Andrés Martínez – María Mercedes Tablante con 603 colpi. La coppia è finita a parimerito dei peruviani, ma il bronzo é stato vinto dagli “incas” grazie alla miglior prestazione nell’ultimo round.

Nella categoria maschile, il vincitore é stato il colombiano Tomás Restrepo. Qui, il Venezuela é stato rappresentato da Andrés Martínez (nono), Daniel Mena (sedicesimo) e Vicente Losa (ventottesimo). Mentre in quella femminile, sul green c’erano María Mercedes Tablante (3º) , Andrea González (25º) e Isabella Flores (27º).

Tra le riserve della squadra venezuelana c’erano l’italo-venezuelano Santiago Bianchi e Michelle Barrios.

Stando alla voce degli esperti in ambito di golf, il Sudamericano Prejuvenil che in questo 2023 é giunto alla sua 36ª edizione, é un torneo che sforna giovani talenti in continuazione.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)