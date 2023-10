“Mi prendo cura di me”, nell’IIC di Madrid

MADRID – “Mi prendo cura di me”. È questo il titolo della mostra organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid in collaborazione con l’“Associazione Culturale Recontemporary”.

“Mi prendo cura di me”, allestita negli spazi dell’IIC della capitale spagnola, sarà inaugurata questo 5 ottobre, in occasione della “Giornata del Contemporaneo”.

Le opere video degli artisti Mara Palena, Megan Stancanelli, Lorenzo Peluffo e Fortuna De Nardo in collaborazione con Enrico Turletti ed Eugenio Nicolella, Rä di Martino e Francesca Lolli, e la scultura di Aurora Paolillo, invitano l’amante dell’arte, nelle sue molteplici espressioni, a riflettere sul rapporto del proprio corpo con l’ambiente. Il messaggio intrinseco è che il primo passo per interessarsi, proteggere e avere premura del mondo che ci circonda è essere solleciti con noi stessi. In altre parole, tra essere umano e natura esiste un nesso indissolubile.