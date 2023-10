Calcio a 5 femminile: Brasile vince la Coppa America, Vinotinto chiude al quarto posto

CARACAS – Il Brasile ha dimostrato ancora una volta perche é il massimo vincitore nella Coppa America di calcio a 5 femminile: le “Verdeoro” hanno battuto in finale per 2 – 0 l’Argentina grazie alle reti di Débora Vanin nei minuti finali del primo tempo e Amandinha ad inizio ripresa.

Nel torneo, che ha avuto come scenario l’Arena Malvinas Argentina a Buenos Aires, le brasiliane hanno ottenuto sei vittorie in altrettante gare disputate con bagaglio di 51 reti segnate e una subita. I successi delle “verdeoro” sono arrivate contro Ecuador (13 – 1), Venezuela (7 – 0), Bolivia (14 – 0) e Paraguay (8 – 0) nella fase a gironi. Mentre nella fase ad eliminazione diretta hanno superato la Colombia (7 – 0) in semifinale e le padrone di casa (0 – 2) in finale.

Grazie a questo successo le “verdeoro” hanno messo in bacheca la settima Coppa America di calcio a 5 femminile su otto disputate. In precedenza le brasiliane avevano conquistato le edizioni del 2005, 2007, 2009, 2011, 2017 e 2019. A queste cifre va aggiunto che quella disputata ieri contro l’Argentina é stata la 100ª partita delle “verdeoro” nella competizione continentale.

Dal canto suo la Vinotinto ha chiuso la Coppa America di calcio a 5 femminile al quarto posto. Nella finalina per il 3º e 4º posto sono state battuta 6 – 7 dopo i calci di rigore dalla Colombia. I tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 0 – 0.

Ieri c’é stata anche la finale per il 5º posto in cui il Paraguay ha superato per 5 – 2 l’Uruguay. In questa sfida hanno lasciato il segno per le “guaraníes” Paola Brítez (doppietta), Cinthia Arévalo (doppietta) e uno di Lorena Brítez. Per le “Charrúas” hanno segnato Catia Gómez e Naiara Ferrari.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)