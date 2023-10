L’Italia festeggia i nonni, salvano una famiglia su tre

MADRID. – Nell’estate del 2005, il nostro Parlamento istituì la festa dei Nonni, con lo scopo di sottolinearne la centralità del ruolo, scegliendo non a caso la ricorrenza degli “angeli custodi”, secondo il calendario dei santi. Centralità del ruolo confermata oggi da una rilevazione della Coldiretti, da cui emerge che in più di una famiglia italiana su tre (34%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall’inflazione che colpisce il carrello della spesa, direttamente con un aiuto economico, badando ai figli al posto delle babysitter o del doposcuola o dando una mano all’attività lavorativa.

“Oggi celebriamo la Festa dei nonni, un’occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società – scrive sui social il premier, Giorgia Meloni – I nonni sono tesori viventi, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci hanno preceduto. Sono modelli di saggezza e affetto, una fonte di ispirazione per le generazioni future. In questo giorno speciale, rendiamo omaggio a tutti i nonni, passati e presenti, con gratitudine e affetto.

E voglio dire alla mia nonna, Maria, che mi manca – continua Meloni con una nota personale – Mi mancano i suoi detti, la sua saggezza, le sue dita deformate dal lavoro, la sua ironia allegra e amara allo stesso tempo, quegli occhi ancora da bambina segnati dal tempo. Mi manca tutto nonna, ti voglio tanto bene e non smetterò mai di ringraziarti. Felice Festa a tutti i Nonni!”.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, posta sui social una sua foto in compagnia delle nipotine e scrive: “Auguri a tutti i nonni, patrimonio di vita!”. “I nonni hanno sempre un posto speciale nel nostro cuore. Oggi è la loro festa assieme a quella dei Santi Angeli Custodi” è il pensiero del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “Gli anziani meritano molto di più dalle istituzioni e dalla società perché rappresentano il legame tra le generazioni, un ponte tra passato e futuro” scrive invece su X il leader della Cisl, Luigi Sbarra.

(Redazione/9colonne)