Calcio a 5 femminile: sfuma il sogno finale per la Vinotinto, ko 2-0 con l’Argentina

CARACAS. – La Vinotinto ha lottato fino alla fine ma si é dovuta arrendere all’Argentina: ko 2-0 nella semifinale della Coppa America di calcio a 5 femminile: autorete di Yuhelmi Veloz nel primo tempo e rete di Luciana Natta che ha chiuso l’incontro nella ripresa.

La nazionale venezuelana si presentava alla sfida che precede la finale con uno score di tre vittorie (4 – 1 con la Bolivia, 4 – 1 con l’Ecuador e 6 – 4 con il Paraguay) e l’unico ko contro la corazzata Brasile (7 – 0). Adesso alle ragazze allenate da Mike Guerra non rimane che giocare la finalina per il terzo posto contro la Colombia. Dal canto suo, l’Albiceleste vorrá alzare, davanti al suo pubblico, per la prima volta nella sua storia il trofeo della Coppa America di calcio a 5 femminile.

Nell’altra semifinale, il Brasile ha travolto per 7 – 0 la Colombia con Amandinha come punta di lancia segnando una doppietta. L’hanno accompagnata nel tabellino dei marcatori Tampa, Luciléia, Taty, Luana e Diana. In questo modo le “Verdeoro” volano in finale sognando di mettere in bacheca il settimo trofeo continentale dopo le vittorie delle edizioni del 2005, 2007, 2009, 2011, 2017 e 2019.

Ad aprire la giornata era stata la vittoria 8 – 1 dell’Ecuador sul Perú, con questo risultato la “Tricolor” ha chiuso la Coppa America al 9º posto. Mentre la Bolivia ha superato 4 – 1 il Cile portando a casa il 7º posto nella graduatoria finale.

Oggi calerà il sipario nel torneo continentale con tre sfide, iniziando con la sfida per il 5º posto che metterá a confronto Uruguay vs Paraguay: fischio d’inizio alle 13:00 (ora di Caracas).

Alle 15:00, si affronteranno Venezuela – Colombia per un posto nel podio. Infine, alle 19:00, prenderá il via la finale: Argentina – Brasile.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)